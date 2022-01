Presidente di Parlamento Charetti America – Francisca Rᴇʟᴀᴛᴏ ᴅɪ ᴇ sɪᴍᴀɴ ²⁴

Mirando e situashon di e pandemia na Kòrsou, nos reunionnan lo ta virtual. Ku otro palabra, e parlamentarionan lo no reuní den sala pero nan lo ta sea den nan kantor òf un kaminda trankil ku nan por partisipá aktivamente na e reunion.

E aña ku a pasa for di Mei te ku Dezèmber 2021, mi por a eksperensie komo un aña positivo pa ku e funshonamentu di parlamentarionan den sala di reunion i mi no tin duda ku aña 2022 tambe lo bai bon.

Den pasado mayoria bia, oposishon o koalishon ta traha nan moshonnan sin konsulta ku otro, pero den e temporada aki mi por a eksperensia kon oposishon i koalishon ta sinta huntu pa formulá moshonnan, i e moshonnan aki tabata pasa “Wall to Wall” Esaki sigur ta algu di elogiá.

Hopi biaha bo ta tende ku ta paga parlamentarionan, pero nan no ta asistí na nan boka di trabou, nan no ta partisipá na reunionnan. Mi tin ku bisa ku mayoria parlamentario a partisipá na tur e reunionnan ku tabata tin for di Mei te ku Dezèmber.

E parti di kolegialidat bou di koleganan tabata tremendo, atrobe sin importá koalishon òf oposishon, si un kolega tin mester di yudansa den algu, yudansa ta sali di tur dos banda.