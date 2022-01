Prome Minister Evelyn Wever-Croes: 𝗩𝗔𝗖𝗨𝗡𝗔 𝗬 𝗕𝗢𝗢𝗦𝗧𝗘𝗥 𝗦𝗛𝗢𝗧 𝗔 𝗧𝗥𝗔𝗩𝗘𝗦 𝗗𝗜 𝗘 𝗢𝗣𝗘𝗥𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗠𝗢𝗕𝗜𝗟𝗘 𝗨𝗡𝗜𝗧 (𝗧𝗥𝗔𝗜𝗟𝗘𝗥)

Prome Minister Evelyn Wever-Croes:

𝗩𝗔𝗖𝗨𝗑𝗔 𝗬 π—•π—’π—’π—¦π—§π—˜π—₯ 𝗦𝗛𝗒𝗧 𝗔 𝗧π—₯π—”π—©π—˜π—¦ π——π—œ π—˜ π—’π—£π—˜π—₯π—”π—§π—œπ—’π—‘ π— π—’π—•π—œπ—Ÿπ—˜ π—¨π—‘π—œπ—§ (𝗧π—₯π—”π—œπ—Ÿπ—˜π—₯)

β€œE unidad aki lo duna e oportunidad pa yega den e rinconnan di Aruba caminda hendenan no ta yega facil y asina yega cerca esnan cu no por yega na e centronan di vacunacion”Β

Den un conferencia di prensa di Gobierno di Aruba diamars mainta na IMSAN San Nicolas, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a enfatisa e importancia di e vacuna y e booster, cu ta disponibel aworaki a traves di e unidad mobiel, Operation Mobile Unit (Trailer). E proposito di e unidad mobiel aki ta pa bishita diferente bario di nos isla pa asina yega mas cerca di esnan cu kier vacuna sea cu e prome, di dos of e booster si nan ta bin na remarke. Entrante e siman aki, e booster ta disponibel pa tur esnan riba 30 aΓ±a.Β

Prome Minister a enfatisa riba e cifranan e siman aki na unda a nota cu e cantidad di casonan nobo pa dia a cuminsa baha, especialmente den e ultimo 3 dianan. Siman pasa e casonan nobo pa 3 dia tras di otro tabata na 1000+, y aworaki e ta na un averahe di 500 caso pa dia cu ta un tendencia positivo y ta mustra cu e medidanan tuma ta dunando resultado.Β

Aruba tin un total di 3342 caso activo cu ta duna un positivity rate pa dia di 63% cu ta considerablemente halto. Esaki sigur ta un motibo pa keda na nivel di preocupacion y alerta pero no pa panico ya cu e situacion na hospital ta bou control. Segun e registro tin un total di 31 persona hospitalisa di cual varios persona a drenta hospital pa otro motibo y a test positivo pa covid. Den ICU tin un total di 5 persona actualmente pa motibo di Covid cual ta mustra cu e situacion ta bou control y domina. Compara cu otro islanan den region, Aruba su cifranan ta bahando y esaki ta danki na e decisionnan importante y lihe cu Gobierno di Aruba a tuma.Β

Mirando e efectividad di e vacuna den esnan contagia cu e virus, por conclui cu e vacuna ta e proteccion actualmente mas importante. E vacuna no ta garantisa cu un persona no ta wordo contagia cu Covid pero si ta yuda pa evita cu e persona ta bira hopi malo. Gobierno di Aruba ta respeta esnan cu no kier of no por vacuna, pero ta urgi tur esnan cu por pa tuma e vacuna pa asina nan y nan famia ta protehi

Na e momento aki tin un total di 83% di personanan riba 60 aΓ±a cu tin dos vacuna caba, 74% entre 18-59 aΓ±a y 56% entre 12-17 aΓ±a. Esaki ta duna un overall di 78% di e comunidad cu tin e dos vacunanan caba. Un total di 17,583 persona a tuma e booster, representando asina un 23% di e populacion.Β

Gobierno di Aruba a cuminsa diamars 11 di januari cu e unidad mobile, Operation Mobile Unit (Trailer) na IMSAN, San Nicolas. Prome Minister Evelyn Wever-Croes a expresa su gratitud na IMSAN pa cu e oportunidad aki, cu sigur ta un logro grandi pa Aruba y un soΓ±o di sr. Rino Hermans di Bureau Rampenbestrijding pa hopi tempo caba. E unidad aki lo duna e oportunidad pa yega den e rinconnan di Aruba caminda hendenan no ta yega facil y asina yega cerca esnan cu no por yega na e centronan di vacunacion.Β

Prome Minister ta felicita Bureau Rampenbestrijding y IMSAN pa cu e iniciativa aki y ta spera cu e interes dentro di comunidad por sigui halto. E unidad mobiel lo ta disponibel pa mas dia. Gobierno ta pidi tur hende pa tene pasenshi ya cu e ta un proceso cu mester bay cauteloso.Β

β€œGobierno a cumpli cu pariba di brug manera a ser pidi y ta spera cu tur esnan cu por vacuna logra haya nan vacuna”, Prome Minister a termina bisando.Β

Share on: WhatsApp

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr



Pinterest

Pocket



Skype