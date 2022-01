𝐌𝐚𝐫𝐞𝐜𝐡𝐚𝐮𝐬𝐬𝐞𝐞 𝐰𝐞𝐢𝐠𝐞𝐫𝐭 𝐫𝐮𝐢𝐦 𝟐𝟎𝟎𝟎 𝐫𝐞𝐢𝐳𝐢𝐠𝐞𝐫𝐬 𝐢𝐧 𝐯𝐞𝐫𝐛𝐚𝐧𝐝 𝐦𝐞𝐭 𝐂𝐎𝐕𝐈𝐃-𝟏𝟗

De Koninklijke Marechaussee heeft in 2021 ruim 2.100 reizigers de toegang tot Nederland geweigerd in verband met de volksgezondheid. Voor reizigers uit landen met een hoog COVID-19 risico buiten de EU/Schengen, geldt het Europese inreisverbod. Dit betekent dat zij de Europese Unie/het Schengengebied en dus Nederland niet in mogen reizen, tenzij ze onder een uitzonderingscategorie vallen.

De luchtvaartmaatschappij of ferrymaatschappij controleert voor vertrek naar Nederland of iemand het land in mag. Zo controleren zij of iemand uitgezonderd is op het inreisverbod, en of iemand bijvoorbeeld een geldig testbewijs heeft. Bij aankomst in Nederland controleert de Marechaussee of de reiziger volgens de huidige regelgeving inderdaad het land mag betreden.