Ta urgente pa bin ku un Plan Nashonal pa atendé ku Covid-19

Atendé solamente ku kontagio, no ta nifiká ku ta atendé ku tur aspekto di salú humano.

Den e rueda di prensa Promé Minister a atendé solamente ku medidanan pa evitá kontagio dor di limitá e siudadano den su libertat di moveshon. Esaki no ta sufisiente pa atendé ku tur aspekto di salú di hende. Mester atendé ku salú di forma integral: emoshonal, spiritual, mental, sosial, laboral, finansiero etc.. Esaki no ta sosodé i e pueblo no ta haña e guiá nesesario.

Kiko ta e perspektiva pa pueblo

Manera nos a trese dilanti anteriormente den nos komunikadonan di desèmbèr 2021 i e luna aki, tin hopi rabia i frustrashon den komunidat, meskos ku na otro paisnan di mundu, ku ta kondusí na desobedensia sivil manera tiramentu ku mashingùn den aire; fever rònt Kòrsou pa mustra ku por, hendenan riba Facebook ku ta menasá polis, ets.

Plan Nashonal pa atend’e ku Covid:

Instalá un Tim di profeshonal multi disiplinario pa konsehá riba medidanan, teniendo kuenta ku komportashon humano

PIN ta bolbe úrgi Komandante en Hefe pa nòmbra un tim multi-disiplinario pa konsehá banda di e medidanan pa maneha e viro, riba aspektonan di komportashon humano. E tim por keda ampliá ku entre otro: sientífikonan den área di komportashon humano manera un sosiólogo, un sikólogo, i un trahadó sosial, pero tambe ku aktornan den área di ekonomia i labor.

Traha un “Plan Nashonal kon pa biba ku Covid pa tempu largu ”

PIN ta ripití su konsehonan anterior na Komandante en Hefe, esta pa traha un Plan Nashonal pa kon biba ku Covid-19 pa tempu largu. Esaki huntu ku e tim multidisiplinario, e diferente ministerionan di gobièrnu; sektor empresarial, spesífikamente HORECA i farándula, sektor sindikal, sektor di arte i kultura, sektor di deporte, representashon di fèlt di enseñasa, konseho di iglesia, ets.. Meta di e plan mester ta, pa determiná huntu kriterianan ki ora ta implementá kua medida pa hasi nos komunidat bibabel pa tur hende. Den e ehersiso aki por atendé ku issuesnan rondó di enseñasa, problemanan den área di labor, ets. Sekretariado di SER lo por keda enkargá ku e tarea di logístika i formulashon di e plan.

Share on: WhatsApp

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr



Pinterest

Pocket



Skype