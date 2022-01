Notisia di polis di djárason 19 di yanüari te ku djabièrnè 21 di yanüari 2022/Politieberichten van woensdag 19 januari tot en met vrijdag 21 januari 2022

Notisia di polis di djárason 19 di yanüari te ku djabièrnè 21 di yanüari 2022

Ladronisia di baiskel

Riba djaweps 20 di yanüari a drenta keho di ladronisia di un baiskel kolo pretu di marka Rockrider. E baiskel tabata stashoná, na lòk ku lòk di kadena, riba lugá di stashoná di un supermerkado situá na Kaya Nikiboko Sùit. Entre 6.20 or di atardi i 8.10 or di anochi, deskonosínan a bai ku e baiskel. E kaso ta bou di investigashon.

Aksidente entre outo i skuter

Den oranan di mainta, alrededor di 8 or, riba djaweps 20 di yanüari, un aksidente entre un pikòp i un skuter a tuma lugá riba Kaya Endeavour. A transportá shofùr di e skuter ku ambulans pa tratamentu médiko.

Morto natural

Riba djárason 19 di yanüari, alrededor di 5.30 or sentral di polis a risibí notifikashon tokante un hòmber di edat avansá ku lo a kai na un kas den bario di Amboina. Na yegada di ambulans i polis a konstatá ku e no tabata duna señal di bida. Personal di ambulans a inisiá tratamentu pa reanimá mesora pero esaki lástimamente no a duna resultado. Den oranan di anochi dòkter a konstatá morto natural.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 717 7251.

Politieberichten van woensdag 19 januari tot en met vrijdag 21 januari 2022

Diefstal fiets

Op donderdag 20 januari werd aangifte gedaan van diefstal van een zwarte fiets van het merk Rockrider. De fiets stond met een kettingslot op slot, op de parkeerplaats van een supermarkt aan de Kaya Nikiboko Zuid en werd tussen 18:20 uur en 20;10 uur door onbekenden meegenomen. De zaak wordt onderzocht.

Aanrijding tussen auto en scooter

In de ochtenduren, omstreeks 08:00 uur op donderdag 20 januari, vond een aanrijding tussen een pick-up en een scooter plaats op de Kaya Endeavour. De bestuurder van de scooter werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling.

Natuurlijke dood

Op woensdag 19 januari kreeg de politiecentrale omstreeks 17:30 uur melding over de val van een bejaarde man in een woning in Amboina. Bij aankomst van de politie en de ambulance werd geconstateerd dat hij geen teken van even gaf. Het ambulance personeel startte direct met het reanimeren maar dit mocht niet baten. Later op de avond werd een natuurlijke dood geconstateerd door de schouwarts.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 717 7251.

