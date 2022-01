DISCURSO DI PROME MINISTER DIA DI BETICO 2022

“Ohala cu e dia aki por inspira cada un di nos pa por enfrenta e retonan den nos bida, y con pa surpasa nan.”

Su excelencia Gobernador, sr. Alfonso Boekhoudt y distinguida señora

Honorable Presidente di Parlamento, sr. Edgard Vrolijk, Miembronan di Parlamento, y distinguido esposa y esposo,

Coleganan minister, y distinguida esposa,

Cuerpo Consular y henter e comunidad di Aruba, un feliz mainta.

Pabien riba Dia di Betico

Awe riba e fecha natalicio di Gilberto François “Betico” Croes, nos ta para keto na e bida, e lucha y logronan di Betico Croes.

Si e tabata na bida, e lo a cumpli 84 aña. Sinembargo Dios tabata tin otro plan cu Betico y el a bay nos dilanti na edad di 48 aña.

KEN TA BETICO?

Betico tabata un tata di 4 yiu, Guisette, Glenbert, Junior, Glendeline, un esposo, yiu, ruman, y e tabata mi omo y mi padrino di bautismo. E persona cu un carisma enorme, semper cu atencion pa tur hende, mescos cu ta su mesun yiu. Ainda nos ta corda su discurso na Ser’I Noka, cu nos ta considera un di su discursonan di despedida, caminda cu el a bisa cu e ‘no ta un tata di un hogar chikito di mama, tata y 4 yiu, sino un tata particular, un tata di henter Aruba’. Y esey mes e tabata.

Como politico Betico Croes desde hoben a demostra con ta lidera cu curason, poniendo e pueblo, e ser humano na prome luga. Con ta lidera cu respet pa otro, dunando respet y exigiendo respet.

El a pone importancia na brinda hendenan muhe oportunidad den politica, pasobra mas participacion di hende muhe den politica y den puestonan importante den gobiernonan ta trece un miho balance den toma di decisionnan cu ta concerni henter nos pais, homber y muhe.

El a mustra nos con, pa bo logra bo meta, bo mester tin biaha dal algun paso chikito atras, pa despues bo sali cu pasonan grandi padilanti. El a siña nos e importancia y e balor di stima nos pais y nos simbolonan di libertad, nos himno y nos bandera.

Betico tabata sa kico e pueblo tabata desea, y e tabata sa cu pa e logra esaki, e mester a uni nos pueblo, pasobra ‘un pueblo uni hamas lo ser venci’. Union entre famianan, union entre oponentenan politico, union entre esnan cu a nace aki y esnan cu no a nace aki. E mes a bisa, ‘Arubiano no ta esun cu a nace aki so, sino tambe esun cu a haci di Aruba su hogar’. Y ta e union aki tabata e forsa mas grandi tras di e lucha pa Status Aparte.

LUCHA PA STATUS APARTE

Betico Croes no a cuminsa cu e lucha pa Status Aparte di nos pais. Politiconan grandi prome cu su tempo ya a cuminsa expresa e deseo di nos pueblo di ta ‘baas den nos mesun cas’. Sinembargo e lucha cu a cuminsa den añanan 40, a wordo bandona, y ta Betico den añanan 70 a gara e bandera di e lucha ey, y a hib’e te na su final.

Ta manera un cas. Betico a haya e fundeshi construi, pero debi na abandono, e fundeshi tabata den mal condicion. El a fortifica e fundeshi, el a lanta e murayanan, el a percura pa e dak y asina a construi e pais Aruba cu awe nos ta biba aden.

El a entrega nos e yabi di un Pais autonomo, pero lamentablemente e mes no a biba pa por a experiencie, ni goza di dje. Nos tin e privilegio di biba den e pais autonomo, pa nos lanta nos yiunan den e pais aki.

BENEFICIONAN DI STATUS APARTE

Status Aparte a trece hopi bienestar y progreso pa Aruba. E lucha cu nos pueblo a hiba pa logra nos Status Aparte a inculca den nos ciudadanonan un patriotismo grandi.

Ta danki na nos Status Aparte Aruba por a desaroya den un di e paisnan lider den nos region, y e lucha cu Betico a lidera, a inspira otro pueblonan pa lucha pa nan autonomia tambe.

Bo no ta ripara cu hopi biaha den exterior hendenan ta gaba Aruba? Nan ta puntra nan mes, ta con Aruba si ta haci esaki of esaya? Dicon Aruba ta asina exitoso por ehempel den e area di turismo? Con Aruba ta logra cosnan grandi, relativamente facil?

Bo sa dicon? Pasobra Aruba ta bendiciona, y pasobra nos sa cu Aruba ta bendiciona. Pasobra nos a lucha, nos ta lucha y nos lo sigui lucha cu alma y cuerpo pa hiba nos pais padilanti. Pasobra, ni con dificil cosnan por ta tin biaha, nos sa cu mayan solo ta sali bek, y nos lo bolbe lucha, cu mesun fervor pa hiba nos pais padilanti. Dicon nos sa esey? Pasobra Betico a mustra nos, Betico a lidera nos.

KICO BETICO LO A HACI?

P’esey, den ultimo añanan, especialmente e dos añanan aki di pandemia global, caminda nos a mira nos economia cay y nos autonomia tabata bou presion, ta hopi biaha hopi hende a puntra nan mes, kico Betico Croes lo a haci, si e tabata den e posicion aki. Ki decision e lo a tuma. Con e lo a atende cu e situacion. E tambe lo a scoge pa acepta e ayudo di Hulanda, bou condicionnan, contal cu nos pais no kibra? E ayudo cu ta permiti nos reconstrui nos economia, pa nos crea un economia mas fuerte y resiliente.

Mi no tin contesta riba e preguntanan aki, pero un cos si mi sa. Betico Croes lo ta hopi orguyoso di su pueblo, e pueblo cu e a sa di uni den un solo ideal: haci di Aruba un pais, y cu awor ta uni pa saca nos pais di e abismo cu e pandemia Covid a hinca nos aden.

Betico lo ta orguyoso di nos frontliners cu ta haciendo un trabou grandi den cuido di nos pashentnan y nos grandinan y den mantene orden publico.

Betico lo ta orguyoso di nos ciudadanonan cu boluntariamente ta saca man pa yuda otronan.

Orguyoso di tur e boluntarionan cu ta yuda esnan mas vulnerabel di nos pais.

Orguyoso di tur esnan cu a haci hopi sacrificio den e pandemia aki.

Mescos cu mi, mi ta sigur cu e tambe lo ta hopi orguyoso di tur esaki.

Covid a dal nos duro, pero mi tin tur confiansa cu nos lo enfrenta y surpasa e reto aki tambe. Sigur inspira pa e lucha pa Status Aparte di nos pais cu Betico Croes a realisa, e biaha aki tambe, nos tin e mesun determinacion, y perseverancia y uni den amor pa nos pais, pa lanta, gara e bandera y sigui cu e lucha. Talves nos tin cu dal algun paso chikito atras, pa despues sali dilanti cu pasonan grandi, pa un economia mas fuerte, cu un autonomia mas fuerte, pa un Aruba mas fuerte.

Y nos a yega di pasa den esaki caba. Prome cu nos a drenta nos Status Aparte dia 1 di januari 1986, Lago a cera su porta. Cu esaki e tempo ey gobierno a perde gran parti di su entrada, mescos cu awor. E tempo ey nos a wordo inspira pa Betico, cu determinacion, perseverancia y union, nos a enfrenta e retonan y surpasa nan. Mescos nos lo haci awor. E unico diferencia ta cu Betico Croes no ta fisicamente cu nos mas awor.

ENCONTRA E BETICO DEN BO

Sinembargo manera el a bisa nos “si mi cay na caminda, gara e bandera y sigui cu e lucha”, awor ta momento pa nos cada un gara e bandera, y sigui cu e lucha. E lucha den nos bida diario, cu nos famia, na nos trabou, den nos districtonan. Gara e bandera ey cu orguyo, y ban sigui cu e lucha, pa asina hiba nos hogar, nos trabou, nos districto, nos pais padilanti.

Y nos por. Pasobra nos cada un tin un Betico den nos. Simplemente bo mester busc’e. Busca e balornan, principionan cu Betico a siña nos, cu el a mustra nos. Pa asina enfrenta e retonan actual cu determinacion, perseverancia y den union. Lucha pa bo soñonan. Nunca rindi. Si bo soño ta bo destino, no ta importa cuanto obstaculo crusa bo caminda, nos bon Dios ta yuda bo logr’e.

Manera e hoben Braden cu mi a topa ora mi a bishita St. Paulus School siman pasa. Braden a bisa mi cu orguyo, cu el a representa Aruba den caredanan di BMX. Braden a haya e Betico den dje, poniendo nomber di Aruba briya den exterior. Asina nos cada un tin un caracteristica di Betico den nos. busc’e!

DANKI

Mi kier finalisa cu palabranan di agradecimento. Na prome luga na colega Minister Xiomara Maduro y Comision Celebracion Dianan Nacional cu a organisa e celebracion di e dia nacional aki hopi bunita y significativo. Danki colega.

Mi kier gradici tambe tur esnan cu a lucha hunto cu Betico, y henter nos comunidad cu awe ainda tin un cariño grandi pa Betico. Danki pa sigui mantene su memoria bibo memey di nos.

Mi kier gradici tambe su famia, tur esnan cu a sacrifica pa Betico Croes por a dedica su bida na e lucha pa nos Status Aparte. Especialmente su yiunan. Awe indudablemente boso lo kier a lanta y dune un serenata pa su cumpleaños. Y apesar cu nada por yena e bashi cu el a laga, sa cu henter nos pueblo ta sumamente agradecido na cada un di boso pa e sacrificio cu boso a haci. Y ohala cu e cariño y respet cu nos pueblo tin pa boso tata Betico, por duna boso consuelo e dia aki.

Pa varios aña caba, mi ta bishita scolnan prome cu Dia di Betico, pa admira con nan ta preparando pa e dia aki. Semper mi ta haya sorpresanan agradabel con nos maestronan y alumnonan ta esforsa nan mes pa celebra e dia aki. Danki na maestronan y mayornan.

Mi ta corda dos aña pasa, durante mi bishita na Scol Paso pa Futuro, un alumno a puntra mi: si Betico lo tabata na bida, kico ami lo kier bise?

Si Betico lo tabata na bida lo mi kier bise DANKI. DANKI pa bo lucha y sacrificio.

DANKI pa duna nos un pais autonomo pa biba den dje, pa lanta nos yiunan den libertad. DANKI pa siña nos e balor di conserva nos autonomia y DANKI pa kere den Aruba y den nos ciudadanonan.

Ohala cu e dia aki por inspira cada un di nos pa por enfrenta e retonan den nos bida, y con pa surpasa nan. Cu Dios bendiciona nos dushi pais Aruba.

FELIZ DIA DI BETICO

Share on: WhatsApp

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr



Pinterest

Pocket



Skype