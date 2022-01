Koperashon KPC i RST Èks-agente polisial detené na Hulanda den investigashon di robo di droga na warda di polis na òktober 2018. / Samenwerking KPC en RST Ex-politieman aangehouden in Nederland in onderzoek naar drugsroof politiebureau in oktober 2018.

Koperashon KPC i RST

Èks-agente polisial detené na Hulanda den investigashon di robo di droga na warda di polis na òktober 2018.

Willemstad – E tim di investigashon Inex2.0 ta yega bèk for di Hulanda awe. Riba 18 i 22 di

yanüari, despues ku na desèmber 2021 a hasi varios detenshon na Kòrsou, a hasi

detenshonnan na Hulanda tambe. Dos hende hòmber di 27 i 33 aña di edat a keda detené ku

e intenshon di ekstraditá nan pa Kòrsou.

Promé ku e arestonan a tuma lugá, e wes komisario na Kòrsou a dikta un orden di detenshon pa

e sospechosonan pa un periodo di 8 dia. Mientrastantu, den ambos kaso, a prolongá e plaso aki

ku 8 dia mas. Un di e sospechosonan ku a keda detené na Hulanda ta un èks agente polisial di

Kuerpo Polisial di Kòrsou. Ku e aresto di e hòmber aki, e tim di investigashon i Ministerio

Públiko ta ferwagt ku nan a pone e serebro tras di e robo den detenshon.

E tres sospechosonan ku e keda detené na Kòrsou na desèmber 2021, ta den aresto preventivo

ketu bai den SDKK. E investigashon ta kontinuá na Kòrsou i Hulanda i no ta ekskluí ku lo tin mas

detenshon. Den interés di e investigashon no por duna mas informashon na e momento aki.

Samenwerking KPC en RST

Ex-politieman aangehouden in Nederland in onderzoek naar drugsroof politiebureau in oktober 2018.

Willemstad – Het onderzoeksteam Inex2.0 vliegt vandaag terug van Nederland naar Curacao.

Nadat in december 2021 verschillende aanhoudingen werden verricht in Curacao, zijn er op

18 en 22 januari 2022 ook aanhoudingen verricht in Nederland. Twee mannen van 27 en 33

jaar oud zijn aangehouden met de bedoeling hen over te leveren naar Curacao.

De rechter-commissaris in Curacao had voorafgaand aan de aanhoudingen voor de verdachten

een bevel inbewaringstelling afgegeven voor de duur van 8 dagen. Deze termijn is in beide

gevallen inmiddels met 8 dagen verlengd. Een van de in Nederland aangehouden verdachten is

een ex-politieman van het Korps Politie Curacao. Het onderzoeksteam en het Openbaar

Ministerie gaan er vanuit met de aanhouding van deze man het brein achter de inbraak in

hechtenis te hebben genomen.

De 3 verdachten die in december 2021 in Curacao werden aangehouden, bevinden zich nog in

voorlopige hechtenis in de SDKK. Het onderzoek wordt in Curacao en in Nederland voortgezet

en meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. In het belang van het onderzoek kunnen op dit

moment geen verdere mededelingen worden gedaan.

