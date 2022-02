“A yega momentu pa Minister Presidente bin duna pueblo informashon tokante progeso di re-apertura di Refineria”

Mirando e manera kon kos ta bayendo den silensio ku proseso pa buska un operador nobo pa nos refineria, TRABOU PA KÒRSOU TPK ta kere ku pueblo tin e derechi di sa kiko ta pasando òf a lo menos kon leu gerensha di RDK ta ku e “headhunting” manera Min. Pres. a anunsiá. Konforme presidente di TRABOU PA KÒRSOU TPK, Sr. Mickel Martis, ta manera ta kos tin di skonde paso pa straño ku e por zona, mi a bin ta tuma nota ku no ta “headhunting” ta tumando lugá, si no un “bidding process”, di kual lo a selektá algun interesado kaba i ku pa fin di febrüari 2022 lo selektá esun ku posibelmente lo bin opera nos refineria.

Tin algun di e interesado nan ku tabata forma parti di e proseso aki kaba den pasado kaminda sea a kore ku nan of nan mes a bula afo di kua pueblo te ku e dia di awe no sa kiko a pasa ku nan e tempu ei. I awe algun di nan mes ta den tapara pa opera nos refineria atrobe. Kiko a pasa e tempu ei ku no tabata por i awor si nan ta un potensial pa opera nos refineria? Òf ta un wega ta wòrdu hungá? Of halamentu di tempu tin pa asina sigui kobra plaka di pueblo den RDK? Ta kiko t’e kos? Ta pesei a yega momentu pa nos Min. Pres. bisti su karson i sapatu maron i bin duna splikashon na pueblo kiko ta pasando òf kuantu tempu mas pueblo tin ku sigui biba den e situashon di inseguridat aki. E gran mayoria trahadó ku a pèrde nan trabou pa motibu ku a laga refineria sera konsientemente i ku a keda ku e speransa ku un dia e refineria lo kuminsa funshoná bek, a kuminsa pèrde e speransa. I asta tin ku a bai kaba i algun a kuminsa plania pa bandoná nos pais debí ku no ta tende nada ni di parti di gerensha di RDK òf Min. Pres.

Partido TRABOU PA KÒRSOU TPK ta e úniko partido ku a sali bisa na varios okashon pa separá pandemia fo’i trabounan rutinario ku gobièrnu den su totalidat mester atende ku n’e. Si a hasi kaso awe nos lo tabata muchu mas dilanti ku awor aki. Nos ta bayendo den e di 3 aña di pandemia i a bira manera un kustumber di skonde mal maneho tras di pandemia. Esaki ta konta tantu p’e gobièrnu anterior i esun aktual. Hasiendo e análisis aki, nos di TRABOU PA KÒRSOU TPK lo manda un karta via di nos representante den Parlamentu, dirigí na Min. Pres. Sr. Pisas pa duna kuenta i rason na pueblo.

Mester stòp di tuma pueblo hasi i sali papia e berdat pa kon duru e porta, sea di berdat e refineria ta haña re-apertura òf ta keda será, asina pueblo sa na unda e ta para. Na mi forma di mir’e mester bini asta un enkuesta parlamentario riba e asuntu aki i hasi esun personalmente responsabel pa e daño grandi hasí na nos ekonomia i pueblo di Kòrsou.

