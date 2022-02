Notisia di polis di djaluna 31 di yanüari te ku djárason 2 di febrüari 2022/Politieberichten van maandag 31 januari tot en met woensdag 2 februari 2022

Notisia di polis di djaluna 31 di yanüari te ku djárason 2 di febrüari 2022

Ladronisia na vários sitio di sambuyá

Riba djaluna 31 di yanüari a kometé ladronisia for di outonan ku tabata stashoná na vários sitio di sambuyá. Entre 10 or i 11 or di mainta deskonosínan a kibra bentana di un outo ku tabata stashoná na e sitio di sambuyá ‘Jeff Davis Memorial’ i a bai ku entre otro un telefòn di marka Samsung, un brel di solo i paña pa bai bich. Algu mas lat, entre 11.15 or di mainta i 12 or di mèrdia, deskonosínan a bai ku un brel di lesa i paña for di den un outo ku tabata stashoná na e sitio di sambuyá ‘Oil Slik Leap’. Alrededor di 12 or di mèrdia deskonosínan a bai ku vários artíkulo, bou di kua un karchi di identifikashon un telefòn di marka Nokia, un pòtmòni i paña, for di den un outo ku tabata stashoná na e sitio di sambuyá ‘1000 steps’. E kaso nan ta bou di investigashon.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 717 7251.

Politieberichten van maandag 31 januari tot en met woensdag 2 februari 2022

Diefstal bij verschillende duikplekken

Op maandag 31 januari werden bij verschillende duikplekken diefstallen gepleegd vanuit auto’s die daar geparkeerd waren. Tussen 10:00 en 11:00 uur hebben onbekenden bij de duik plek Jeff Davis Memorial een ruit van een auto ingeslagen en hebben onder andere een telefoon van het merk Samsung, een zonnebril en strandkleding. Iets later tussen 11:15 en 12:00 uur hebben onbekenden bij de duik plek Oil Slick Leap een leesbril en kleding vanuit een geparkeerde auto meegenomen. Omstreeks 12:00 uur hebben onbekenden uit een auto die bij de duik plek 1000 steps geparkeerd stond, verschillende artikelen meegenomen, waaronder een ID kaart, een telefoon van het merk Nokia, een portemonnee en kledingstukken. Deze zaken worden onderzocht.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 717 7251.

