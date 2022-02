Notisia di polis di djárason 2 di febrüari te ku djabièrnè 4 di febrüari 2022/Politieberichten van woensdag 2 februari tot en met vrijdag 4 februari 2022

Notisia di polis di djárason 2 di febrüari te ku djabièrnè 4 di febrüari 2022

Ainda ta parti basta but pa violashon den tráfiko

E dianan tras di lomba a kontrolá vários vehíkulo na diferente sitio na unda a duna prosèsferbal pa prinsipalmente manehá sin faha di seguridat bistí i pa manehá sin dokumentunan bálido.

Riba djárason 2 di febrüari a para shofùr di un skuter riba Kaya Marowijne pa kòntròl komo ku e tabata manehando sin lus, ku un plachi di number bieu i e pasahero riba e skuter no tabatin hèlm bistí. Durante di e kòntròl a resultá ku e shofùr no tabatin ni reibeweis ni papelnan di seguro bálido huntu kuné tampoko. Tampoko e tabatin prueba di identifikashon huntu kuné. E shofùr a haña un prosèsferbal pa e violashonnan menshoná i e pasahero a haña un prosèsferbal komo e no tabatin hèlm bisti. A konfiská e skuter.

Detenshon pa ladronisia

Riba djárason 2 di febrüari a drenta keho di kiebro den un kas situá na Kaminda Djabou. Habitante di e kas a yega kas na momentu ku un hòmber tabata kore sali di e kas. E habitante i un konosí a kore tras di e sospechoso. Durante di e persekushon e sospechoso a menasa e habitante di e kas. Al final e sospechoso a subi un outo i a kore bai. E habitante a purba blòki’é ku outo pero e sospechoso a logra kore bai. Aki a sigui un persekushon den Antriol pero dado momentu e habitante di e kas a pèrdè e outo for di bista. E sospechoso a bai ku entre otro hèrmènt for di e kas. Despues di un investigashon kòrtiku, algu mas lat a detené e sospechoso riba Kaya Marcela pa ladronisia ku violensia. A konfiská e outo pa mas investigashon.

Zeta riba kaminda

Den oranan den oranan di mèrdia riba djárason, 2 di febrüari, slan di zeta di un pikòp a kibra ku konsekuensia ku basta zeta a basha riba Bulevar Gobernador Nicolaas Debrot den besindario di un emisora di radio. A sera e kaya pa basha santu riba kaminda, lag’e para un ratu i pa despues limpia kita e santu bek. E proseso aki la tuma algun ora. A supliká un i tur ku ta partisipá den tráfiko pa tene kuenta ku esaki.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 717 7251.

Politieberichten van woensdag 2 februari tot en met vrijdag 4 februari 2022

Verkeersovertredingen nog steeds vaak bekeurd

Afgelopen dagen werden op verschillende plekken voertuigen gecontroleerd waarbij processen verbaal werden uitgeschreven voor voornamelijk het rijden zonder gordel om en zonder geldige documenten.

Op woensdag 2 februari werd de bestuurder van een scooter gestopt op de Kaya Marowijne voor controle doordat hij zonder verlichting reed, de scooter een oude nummerplaat had en de bijrijder had geen helm op. Tijdens de controle bleek ook dat de bestuurder geen geldige rijbewijs noch geldige verzekeringspapieren bij zich had. Ook had hij geen identiteitsbewijs bij zich. De bestuurder kreeg een proces-verbaal voor genoemde overtredingen en de bijrijder kreeg een proces-verbaal voor het rijden zonder helm. De scooter werd in beslag genomen.

Aanhouding voor diefstal

Op woensdag 2 februari werd aangifte van inbraak in een woning aan de Kaminda Djabou, gedaan. De bewoner van de woning kwam thuis en zag een man vanuit de woning wegrennen.de bewoner en een bekende renden achter de verdachte aan. Tijdens de achtervolging werd de bewoner bedreigd door de verdachte. Uiteindelijk stapte de verdacht in een auto en reed weg. De bewoner probeerde hem nog met de auto te blokkeren maar de verdachte kon uiteindelijk wegkomen. Er ontstond een achtervolging in Antriol maar de bewoner verloor de auto op een gegeven moment uit het oog. De verdachte had onder andere diverse gereedschappen meegenomen. Na een kort onderzoek werd de verdachte iets later op de Kaya Marcela aangehouden wegens diefstal met geweld. De auto werd in beslag genomen voor verder onderzoek.

Olie op de weg

In de vroege middaguren op woensdag 2 februari, brak de olieslang van een pick-up met als gevolg dat er een grote hoeveelheid olie op het wegdek van de Bulevar Gobernador Nicolaas Debrot inde buurt van een radiozender, terechtkwam. De weg werd afgesloten zodat er zand erover heen gegooid kon worden, het even te laten staan en het daarna weer te verwijderen. Dit proces had een paar uur geduurd en weggebruikers werden verzocht hiermee rekening te houden.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 717 7251.

