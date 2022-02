Prome Minister Evelyn Wever-Croes:

Pa yega nos meta den 2022 pa recupera

NOS MESTER INVERTI PA CREA OPORTUNIDADNAN

Aruba ta conta riba nos tur pa nos logra e metanan

Maneha den temporada di un crisis manera Covid 19, no tawata facil. Sinembargo, Gobierno tawata tin expectativanan cu lo a sali for di e pandemia y recupera mas lihe. Aña 2021 a wordo decreta cu ta aña di recuperacion y saliendo for di e partinan mas critico di Covid. E tempo ey a pensa cu e tabata di corto duracion y a kere berdad cu e pandemia lo a dura di Maart 2020 te fin di 2020 y cu Aruba lo por a recupera mas lihe den aña 2021. Prome Minister Evelyn Wever-Croes a expresa cu niun hende den mundo tawata sa kico Covid tabata tin pa mundo.

Aña 2021, tawata un aña cu hopi reto pero cu determinacion y trabou duro, a cuminsa cu e trayecto importante di recuperacion. Cu esfuerso di cada ciudadano, ta logrando e recuperacion cu tawata kier a logra den e situacion cu nos tawata prome cu e pandemia. Pero nos mester constata awor, 1 aña despues, cu apesar cu nos tabata tin tur intencion di recuperacion, y cu nos a cuminsa recupera, e tardansa y e magnitude di Covid ta di tal indole cu nos no a logra nos meta na 2021 pa recupera.

Prome Minister a indica cu manera cu a drenta un aña nobo, a cuminsa pensa di biaha con lo decreta e aña 2022. Mirando cu e aña anterior no a yega na e meta di recuperacion, a pensa riba loke un comunidad cu kier recupera, mester haci pa yega na e meta ey.

“Un cos mi a realisa cu recuperacion ta un palabra pero basicamente bo mester haci hopi pa bo yega pa bisa cu mi a recupera”, Prome Minister a remarca.

P’esey e escogencia e aña aki, 2022, ta pa enfoca riba kico Aruba mester haci pa recupera como pais y individual. Aña 2022, no solamente nos kier logra recupera y yega bek manera nos tawata prome cu e pandemia, sino nos kier ta miho cu prome cu e pandemia. Aña 2022, lo ta un aña na unda inversion lo trece oportunidadnan nobo pa nos tur.

E vision di Gabinete Wever-Croes II pa aña 2022, Aña di Inversion y Oportunidad, ta pa crea Inversion den sentido amplio. Inversion den bo mes; Inversion den nos economia y Inversion den nos pais creando Oportunidad pa tur ciudadano di nos pais.

“Cuminsa inverti den bo mes pasobra un cos Covid a siña nos ta cu nos mester cambia nos sistema di funciona y traha. Cierto negochi mester a cambia completamente. Nos mester a cambia nos sistema di cuida nos mes y nos famia, anto esaki ta inversion di nos mes. Kico nos mester haci diferente? Tin di nos pa cambia mester bay cursonan. Negoshinan mester a cambia ful e modelo. Hendenan cu a keda sin trabou mester bay curso pa por gana placa y por bay recupera. P’esey inversion.

Aña 2022 a wordo decreta como aña di Inversion pa crea oportunidad. Nos ta kere cu e inversion den bo mes y bo negoshi, inversion den Aruba, inversionistanan local y extranhero cu ta crea oportunidad, esey ta bira e formula pa yega na e recuperacion cu nos kier a yega aña pasa.

Pero pa nos logra e meta aki, e Aña di Inversion y Oportunidad, Aruba mester di nos tur. Na e momento aki, Aruba ta conta riba cada un di nos pa duna di nos parti cu optimismo, positivismo y determinación pa nos logra e metanan cu nos propone y asina logra hiba nos país padilanti”, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a enfatisa.

