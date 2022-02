KOMUNIKADO DI KUERPO POLISIAL KÒRSOU: Dos detenshon durante di fiesta klandestino na Kaya Seru Mahuma. (ku anteriormente Parlamentario M. G. M a keda detené pa no sigui instrukshon duná dor di outoridat)

KOMUNIKADO DI PRENSA 081 /2022

13 febrüari 2022

Dos detenshon durante di fiesta klandestino.

Departamentu di Komunikashon i Prevenshon

KUERPO POLISIAL KÒRSOU SIRBI I PROTEHÁ

Djadumingu 13 di febrüari 2022 alrededor di 00.03, Sentral di Polis a dirigí un unidat na un

adrès na Kaya Seru Mahuma, na unda tabatin un fiesta tumando lugá. Di informashon ku

polis ta disponé di dje, no ta promé bia ku fiesta ta wòrdu organisá na e adrès aki durante di

ora di toke de keda.

Na yegada di e promé unidat, el a tuma nota ku bèrdat tabatin un fiesta na kua tabatin sigur

riba 100 persona presente.

Debi ku tabata imposibel pa e repartí but dor di e unidat aki so na e bishitantenan, el a pidi

refuerso pa por kumpli ku e tarea aki i alabes hasi detenshon di e organisadó.

A pidi tambe un fiskal ouksiliar pa yega na e sitio pa si mester drenta den bibienda, ya ku ta

trata aki di un kompleho di apartamentu.

Na e sitio a detené e hòmber sospechoso N.D.C. di 36 aña di edat nase na Kòrsou en

konekshon ku violashon di reglanan konforme e preskripshon di e Lei di Estado di

Emergensia ku ta trata e pandemia di Covid-19.

Mientras ku e unidatnan presente tabata repartí but na loke a sobra di bishitantenan, ya ku

entre tantu diferente a move for di e sítio, un agente a bai atendé un shofùr ku tambe

tabata na e adrès ei, riba e echo ku su vehíkulo tabatin glas skur.

Durante di esaki, a surgi un interkambio di palabra entre e polis i e shofùr i e agente a duna

di konosé na e shofur ku e ta detené.

Seguidamente a surgi un forsageo entre e polis i e shofùr, debí ku e shofùr tabata stroba e

polis den ehekushon hustifiká di su trabou.

Durante di e forsageo aki e polis a keda lastimá i mester a risibi tratamentu médiko.

En bista di e situashon tenso ku tabata eksistí na e momentunan ei na e sitio, e fiskal

ouksiliar a opta pa laga e shofùr aki mèldu na warda, na unda lo a kontinuá ku e proseso di

detenshon.

Na warda di reshèrshi, a presentá e shofùr aki, e hòmber sospechoso M.G.M. di 48 aña di

edat nase na Kòrsou, ku anteriormente a keda detené pa no sigui instrukshon duná dor di

outoridat, opstruí un empleado públiko den ehekushon hustifiká di su trabou, resistí aresto

i violashon di reglanan den kuadro di Covid-19, dilanti di un fiskal ouksiliar.

Despues di interogashon ámbos sospechoso a keda lagá den libertat, mientras e

investigashon ta kontinuá

Share on: WhatsApp

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr



Pinterest

Pocket



Skype