E damanan di tim 35+ ‘slowpitch’ ta lusi ünifòrm nobo: Banco di Caribe ta patrosiná S.V. Rising Trotters / De dames van het 35+ ‘slowpitch’-team schitteren in nieuw uniform: Banco di Caribe sponsort S.V. Rising Trotters

E damanan di tim 35+ ‘slowpitch’ ta lusi ünifòrm nobo: Banco di Caribe ta patrosiná S.V. Rising Trotters

WILLEMSTAD: Resientemente Banco di Caribe a topa ku miembronan di S.V. Rising Trotters (SVRT) pa konkretisá un patrosinio ku ta di gran balor pa e klup. SVRT ta hasi un esfuerso kontinuo pa yega na fondo pa atkerí material pa ehersé sòftbòl, kumpra üniform i mantené nan stadion. Den kuadro di esaki SVRT a aserká Banco di Caribe pa un kontribushon di manera ku nan por yega na un sèt di üniform nobo. Djabièrnè ultimo tabata un dia di húbilo pa e organisashon SVRT ya ku nan a mira nan üniform pa promé bes! Sr. Dito de Kort, Direktor Komersial di Banco di Caribe a presentá e damanan di SVRT nan unifòrm nòps nòps! “E tim ta hasi un bon trabou dor di aportá na desaroyo deportivo di e damanan di SVRT i na sòftbòl engeneral. Nan ta ehèmpel pa otronan. Deporte a prueba di ta un distraishon sano i tremendo den e tempu ku nos ta bibando. Di parti di Banco di Caribe nos ta deseá e organisashon di SVRT hopi éksito i nos ta keda pendiente pa mira nan lusi den nan üniform nobo”, tabata palabranan di sr. de Kort.

Rising Trotters sinónimo di konsistensia i pashon pa deporte

SVRT ta un organisashon di sòftbòl fundá na aña 1957. SVRT tin dos divishon femenino; unu ‘fastpitch’ di hóben i un otro di 35+ ‘slowpitch’. Ademas di e dos divishonnan SVRT ta orguyoso di tin su propio stadion, Sam Buntin Ballpark ku ta situá den kurason di Brievengat. E tim di 35+ ‘slowpitch’ ku Banco di Caribe ta patrosiná a partisipá na diferente torneo na Kòrsou i internashonal e.o. na Caribbean Women 35+ Softball Tournament. Ku ánimo i disiplina e damanan ta subi vèlt pa praktiká e deporte. Awor, espektativanan ta altu pa e kampeonato ku lo ranka sali dia 18 di febrüari benidero. Si tur kos kana segun plan, e dia ei SVRT lo estrená su üniform nobo patrosiná pa Banco di Caribe.

E sonrisa di e miembronan ta bisa tur kos! Riba imágen athunto por tuma nota di sr. de Kort hasiendo entrega ofisial di e üniform na algun miembro di e tim. Banco di Caribe ta sigui enkurashá fanátikonan pa aportá i kontribuí na SVRT i Sam Buntin Ballpark. Esaki ta un di e maneranan pa garantisá desaroyo i kontinuashon di deporte na Kòrsou. Masha pabien na Rising Trotters!

De dames van het 35+ ‘slowpitch’-team schitteren in nieuw uniform: Banco di Caribe sponsort S.V. Rising Trotters

WILLEMSTAD: Banco di Caribe heeft onlangs de leden van S.V. Rising Trotters (SVRT) ontmoet om een sponsoring te concretiseren. Dit is een belangrijk moment voor de club. SVRT verricht regelmatig de nodige inspanningen om fondsen te krijgen om materiaal en uniformen aan te kunnen schaffen om de softbalsport te kunnen beoefenen, maar ook om het stadion te kunnen onderhouden. In dit kader heeft SVRT Banco di Caribe benadert voor een bijdrage om een nieuw uniform te kunnen kopen. Afgelopen vrijdag was het feest toen SVRT voor de eerste keer het nieuwe uniform te zien kreeg. Dhr. Dito de Kort, Commercieel directeur van Banco di Caribe had de eer het nieuwe uniform te presenteren. “Het team doet goed werk door een bijdrage te leveren aan de sportontwikkeling van de dames van SVRT en aan softbal in het algemeen. Zij dienen als een voorbeeld voor anderen. Bewezen is dat sport een gezonde en goede activiteit is in de huidige tijden. Namens Banco di Caribe wensen wij de organisatie van SVRT veel succes toe en blijven we in afwachting van het debut van het uniform”, aldus dhr. de Kort.

Rising Trotters synoniem voor consistentie en passie voor sport

SVRT is een softbalorganisatie die in 1957 werd opgericht. SVRT heeft twee vrouwendivisies; een ‘fastpitch’-divisie van jongeren en een ‘slowpitch’-divisie voor vrouwen van 35+. Bovendien heeft SVRT een eigen stadion, namelijk het Sam Buntin Ballpark in het hart van Brievengat. Het slowpitch-team dat door Banco di Caribe gesponsord wordt, heeft aan verschillende wedstrijden – zowel lokaal als internationaal – meegedaan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Caribbean Women 35+ Softball Tournament. Met veel enthousiasme en discipline betreden de dames het veld om de sport te beoefenen. Nu zijn de verwachtingen hoog voor de wedstrijd die op 18 februari aanstaande van start gaat. Als alles volgens plan verloopt, zal SVRT op die dag het nieuwe uniform – dat gesponsord wordt door Banco di Caribe – debuteren.

De lach van de leden spreekt boekdelen! Op de foto is dhr. de Kort te zien op het moment van de officiële overhandiging van het uniform aan enkele teamleden. Banco di Caribe blijft fans aanmoedigen om SVRT en het Sam Buntin Ballpark te steunen. Dit is een van de manieren waarop de ontwikkeling en continuïteit van de sport op Curaçao kan worden gegarandeerd. Van harte gefeliciteerd, Rising Trotters!

