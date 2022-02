Notisia di polis di djabièrnè 11 di febrüari te ku djaluna 14 di febrüari 2022 / Politieberichten van vrijdag 11 februari tot en met maandag 14 februari 2022

Notisia di polis di djabièrnè 11 di febrüari te ku djaluna 14 di febrüari 2022

Aksidente unilateral

Riba djabièrnè 11 di febrüari 2022 alrededor di 4.45 di mardugá un aksidente unilateral a tuma lugá riba Boulevard Gob. Nicolaas Debrot. Shofùr di skuter a kai for di su skuter i a risibí herida na su kabes. A transportá e shofùr ku ambulans pa hòspital pa tratamentu médiko.

‘Hit and run’

Riba djabièrnè 11 di febrüari 2022 alrededor di 2.45 di mèrdia un ‘hit and run’ a tuma lugá riba Kaya Amsterdam. Shofùr di un skuter a keda alkansá na momentu ku e la bai purba hala pasa un baiskel i na mes momentu un outo a hala pas’é. Durante e maniobra ku no a bai bon, e outo a alkansá e shofùr di skuter, kual despues e skuter a alkansá e baiskel. E outo a sigui kore. Shofùr di e skuter a risibí rasku. Tambe tin daño material na e skuter i baiskel a konsekuensia di e ‘hit and run’ aki. E kaso ta bou di investigashon.

Kiebro den negoshi

Entre djabièrnè 11 di febrüari 2022 alrededor di7.10 di anochi i djasabra 12 di febrüari 2022 alrededor di 5.35 or di mainta, un kiebro den negoshi a tuma lugá den un negoshi situá na Kaya JC van de Ree. Deskonosínan a bai ku alkohòl i sigaria. Polis ta investigando e kaso.

Ladronisia for di vehíkulo na sitio di sambuyá Angel City

Riba djasabra 12 di febrüari 2022 entre 1’or i 2’or di mèrdia na sitio di sambuyá Angel City situá riba E. E. G. Bulevar, un ladronisia for di un vehíkulo a tuma lugá. Deskonosínan a bai ku un tas ku ekipo di sambuyá di reserva, un tas pretu ku kontenido i un tas pa tene kos friu ku un bòter di bebe kolo kòrá, for di den un outo stashoná. E outo for di kua a bai ku e tasnan ku kontenido aden tabata será pero no na yabi. E kaso ta bou di investigashon.

Maltrato ku bòter di serbes

Riba djasabra 12 di febrüari 2022 alrededor di 11.35 di anochi, sentral di polis a risibí notifikashon di un bringamentu na un bar/restorant den bisindario di Nikiboko. Dos persona a keda heridá despues di e bringamentu. Esnan enbolbí den e bringamentu no ke a deklará nada na polis tokante di e esaki. No a hasi denunsia.

Aksidente unilateral: vehíkulo ta bòltu

Sentral di polis riba djadumingu 13 di febrüari 2022 alrededor di 4.50 di mainta, a risibí notifikashon di un vehíkulo ku lo a bòltu riba E. E. G. Bulevar. Shofùr di e outo tabata bou di influensia di alkohòl. Personal di ambulans a trata e shofùr na e sitio mes pa heridanan ku ela risibí na su kabes.



Detenshon despues di ignorá señal pa para

Riba djadumingu 13 di febrüari 2022 alrededor di 5.10 di mainta polis a duna señal pa para na un vehíkulo. E shofùr a ignorá e señal pa para i despues ku velosidat di 140 kilometer pa ora a dal kontra di un palu di lus di W.E.B. i bòltu. E shofùr a deklará ku e no tin doló/herida a konsekuensia di e aksidente i a deten’é pa entre otro manehá bou di influensia.

Ladronisia di 2 skuter

Riba djadumingu 13 di yanüari 2022 a hasi denunsia di ladronisia di dos skuter; un skuter blanku di marka Peugeot ku plach’i number MF-2436 i un skuter pretu di marka Sym ku plach’i number MF-174. Tur dos skuter tabata na kadena i kandal i riba djadumingu 13 di febrüari alrededor di 2.15 di mardugá i 9.15 di mainta, deskonosínan a bai ku esakinan for di den téras/veranda di un kompleho di apartamento na Kaya Ganimedes. Ta investigando e kaso.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 717 7251.

Politieberichten van vrijdag 11 februari tot en met maandag 14 februari 2022

Eenzijdige aanrijding

Op vrijdag 11 februari 2022 omstreeks 03:45 uur vond een eenzijdige aanrijding plaats op de Boulevard Gob. Nicolaas Debrot. De bestuurder viel van haar scooter en liep daarbij hoofdletsel op. De bestuurder is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling.



Hit en Run

Op vrijdag 11 februari 2022 omstreeks 14:25 uur vond een Hit en Run plaats op de Kaya Amsterdam. Een bestuurder op een scooter werd aangereden toen hij een fiets probeerde in te halen en tegelijkertijd werd ingehaald door een auto. Tijdens de mislukte inhaalmanoeuvre raakte de auto de bestuurder op de scooter, waarna de scooter tegen de fiets aanreed. De auto is doorgereden. De bestuurder van de scooter liep schaafwonden op. Ook is er materiële schade aan de scooter en fiets als gevolg van deze Hit en Run. De zaak wordt onderzocht.

Inbraak bedrijf

Tussen vrijdag 11 februari 2022 omstreeks 19:10 uur en zaterdag 12 februari 2022 omstreeks 05:35 uur is er een inbraak gepleegd bij een bedrijf aan de Kaya JC van de Ree. Onbekenden hebben alcohol en sigaretten weggenomen. De zaak wordt onderzocht.

Diefstal vanuit voertuig bij duikplaats Angel City

Op zaterdag 12 februari 2022 heeft er tussen 13:00 uur en 14:00 uur een diefstal plaatsgevonden bij de duikplaats genaamd Angel City gelegen aan E. E. G. Bulevar. Onbekenden hebben een zwarte tas met reserve duikspullen, een zwarte tas met inhoud en een kleine koeltas met een rode drinkfles uit een geparkeerde auto meegenomen. De auto waaruit de tassen met inhoud zijn meegenomen zat dicht maar niet op slot. De zaak wordt onderzocht.



Mishandeling met bierflessen

Op zaterdag 12 februari 2022 omstreeks 23:35 uur, kreeg de politiecentrale melding van een vechtpartij bij een bar/restaurant in de buurt van Nikiboko. Twee personen raakten gewond bij dit gevecht. Betrokkenen bij deze vechtpartij wilde niets over de vechtpartij verklaren aan de politie. Er is geen aangifte gedaan.

Eenzijdige aanrijding; voertuig slaat over de kop Op zondag 13 februari 2022 omstreeks 04:50 uur, kreeg de politiecentrale melding van een over de kop geslagen auto op de E. E.G. Bulevar. De bestuurder van de auto bleek onder invloed van alcohol. De bestuurder is ter plekke behandeld door ambulancepersoneel aan verwondingen aan zijn hoofd. De auto is total loss verklaard.

Aanhouding na negeren van stopteken

Op zondag 13 februari 2022 omstreeks 05:10 uur in de ochtend heeft de politie een stopteken gegeven aan voertuig. De bestuurder negeerde het stopteken en raakte vervolgens met een snelheid van 140 kilometer per uur een lantaarnpaal van W.E.B. waarna de auto over de kop sloeg. De bestuurder verklaarde geen pijn/letsel te hebben als gevolg van de aanrijding en is aangehouden voor onder meer rijden onder invloed.

Diefstal van 2 scooters

Op zondag 13 januari 2022 werd aangifte gedaan van diefstal van twee scooters; een witte scooter van het merk Peugeot met kenteken MF-2436 en een zwarte scooter van het merk Sym met kenteken MF-174. De scooters stonden beide op slot door middel van een kettingslot en zijn op zondag 13 februari 2022 tussen 02:15 uur en 09:15 uur door onbekende meegenomen voor het terras/veranda van een appartementencomplex aan Kaya Ganimedes. de zaak wordt onderzocht.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 717 7251.

Share on: WhatsApp

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr



Pinterest

Pocket



Skype