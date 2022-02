PROMÉ MINISTER GILMAR PISAS A BISHITÁ SRA. JULIANA KLEINMOEDIG EN KONESHON KU SELEBRASHON

DI SU 105 ANIVERSARIO .

Willemstad – Promé Minister Gilmar Pisas huntu ku Minister di Desaroyo Sosial, Labor i Bienestar Ruthmilda Larmonie-Cecilia a bishitá sra. Juliana Kleinmoedig en konekshon ku selebrashon di su 105 aniversario dia 16 di febrüari 2022.

Sra. Juliana Kleinmoedig, mihó konosí komo Ula, Shishi òf Julianita, a kumpli dia 16 di febrüari 105 aña.

Esaki ta nifiká ku Ula ta pertenesé na e grupo di sentenario, kual ta e grupo ku a pasa 100 aña.

Awor ku Ula tin 105 aña un i tur ta spera ku Ula ta sigui keda bendishoná pa nos Ser Supremo, pa asina e por bira un supersentenario, kual ta e grupo ku ta riba 110 aña.

Nos tin sigur ku tur hende ku ta pertenesé na Ula su famia lo tin e mesun deseo ei, mirando kuantu espeshalmente su subrinonan ta stimé i kuidé.

Nos a komprondé ku Ula ta bini for di un famia di 6 yu kaminda e ta esun mayó, i ku e la biba na Chincho i despues e la bai biba na Montagne Rey.

Ula tabata kana for di Monagne te Mahaai tur dia pa e por kumpli ku su trabou. Esaki ela hasi durante hopi aña i e la traha tambe diferente tipo di trabou.

Ula lo ta sigur un bon ehèmpel pa stimulá tur nos hendenan ku no tin trabou òf tur ku pa un òf otro motibu no ke tuma un trabou, debí ku esaki por ta keda leu for di nan bibienda.

Ku e bon memoria ku Ula tin ainda e por konta nos hopi di su eksperensianan di antes.

Ula tabata asina un bon trahadó ku ora su doñonan di trabou a bai biba afó nan mes a buska un otro trabou pa Ula.

Otro bon ehèmpel pa demostrá ta ken ta Ula.

Ula tabata un hende ku tabatin hopi amor pa su famia i e la hasta tuma 2 subrina pa e kria, debi ku e mes no tabatin yu. Awe ta su subrinonan ta hasi tur kos pe.

Ula a pidi Dios pa e por biba 100 aña i ta bisa ku nèt e ku no tin niun yu e Ser Supremo ta sigui regalá mas aña.

Promé Minister a bisa Ula ku e ta bendishoná i ku e Ser Supremo so sa dikon e ke pa Ula keda serka nos mas aña.

Promé Minister a felisitá Ula i henter su famia na nòmber di Gobièrnu di Kòrsou i deseá Ula hopi aña mas di bida.

