𝐖𝐄𝐁𝐈𝐍𝐀𝐑 𝐁𝐎𝐍𝐄𝐈𝐑𝐔 𝐋𝐈𝐁𝐄𝐑 𝐃𝐈 𝐏𝐋𝐄̀𝐒𝐓𝐈𝐊 / WEBINAR BONAIREPLASTICVRIJ

For di 1 di yüni 2022 no ta pèrmití mas pa bende saku, richi, kos pa drai bibida kuné i kuchú, kuchara i fòrki di plèstik desechabel mas. No tin mag di duna nan grÑtis tampoko. For di 1 di ougùstùs 2022 esaki ta konta tambe pa baki di kuminda di fom (stirofom).

Vanaf 1 juni 2022 mogen wegwerpplastic draagtassen, rietjes, roerstaafjes en bestek niet meer verkocht of gratis weggegeven worden op Bonaire. Vanaf 1 augustus geldt dit ook voor maaltijdverpakkingen van piepschuim (styrofoam).

Op 7 februari heeft het openbaar lichaam Bonaire een informatieve webinar over het verbod op wegwerpplastic georganiseerd voor ondernemers. Verkopers van wegwerpplastic waren hiervoor uitgenodigd per e-mail en ook was er een oproep gedaan via social media. Tijdens deze webinar is er gesproken over belang van het verbod, hoe het verbod tot stand is gekomen en hoe de nieuwe regels eruitzien. Na het informatieve deel kregen deelnemers de gelegenheid om vragen te stellen en met het openbaar lichaam in dialoog te gaan.

De webinar is terug te zien op ons Youtube kanaal (openbaar lichaam Bonaire) en onze Facebook pagina (@openbaarlichaamBonaire).

Het openbaar lichaam Bonaire vindt het belangrijk dat alle inwoners op de hoogte zijn van dit verbod. Samen zorgen wij voor een plasticvrij Bonaire.