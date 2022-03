Notisia di polis di djabièrnè 25 di febrüari te ku djaluna 28 di februari 2022 / Politieberichten van vrijdag 25 februari tot en met maandag 28 februari 2022

Notisia di polis di djabièrnè 25 di febrüari te ku djaluna 28 di februari 2022

Maltrato ku arma

Riba djabièrnè 25 di febrüari 2022 alrededor di 7 or di anochi a drenta notifikashon di un hinkamentu na altura di un hotèl riba bulevar Julio A.Abraham. E víktima a bai hospital pa trato médiko i e kaso ta bou di investigashon. Relashoná ku e kaso di hinkamentu Kuerpo Polisial Hulanda Karibense a realisá 3 detenshon. Ta trata di: Un hòmber di inisialnan SCFW di 20 aña di edat, Un hòmber di inisialnan CFJS di 29 aña di edat , I un muhé di inisialnan SCAS di 21 aña di edat. E kaso ta bou di investigashon.

Intento di atrako ku arma

Den mardugá di djadumingu 27 di febrüari 2022 alrededor di 3 or a drenta notifikashon di un intento di atrako na un kas riba Kaya Nikiboko Sùit. Un deskonosí bistí ful na pretu lo mester a sorprendé e habitante di e kas ku a kaba di yega. E atrakador tabata hasi uso di un arma blanku (kuchú) E kaso ta bou di investigashon.

Dos detenshon pa (intento) di ladronisia na un supermerkado situá riba kaya industria.

Riba djadumingu 27 di febrüari alrededor di 5.35or di atardi a realisá detenshon di (2) muhé di 19 aña di edat di inisialnan N.D.C. i L.M.v.d.S. e sospechosonan aki a trata di bai ku bibidanan alkohóliko for di e supermerkado dor di hinka esaki den nan tas. E mesun dos sospechosonan aki a bai ku 2 bòter di alkohòl un bia kaba riba 25 di febrüari 2022. E kaso ta bou di investigashon.

Detenshon pa manehá bou di influensia.

Riba djadumingu 27 di febrüari 2022 alrededor si 7.55 or di anochi a realisá detenshon di un hòmber di 40 aña di edat ku inisialnan P.A.A.Z relashoná ku manehá bou di influensia di alkohòl.

Detenshon

Riba djadumingu 27 di febrüari alrededor di 11 or di anochi a drenta notifikashon di un maltrato entre un hòmber i un muhé. E sospechoso a drenta den outo i a kore bai dal den un palu di lus esaki a okashoná ku e kabelnan di koriente a kai abou. A realisá detenshon di e hòmber di 23 aña di edat di inisialnan F.G.W. durante di e detenshon e hòmber aki a bringa fuerte kontra di polis. A detené e hòmber pa maltrato, pa keda sin duna oido na direkshon polisial, pa menasa, i maltrato di ámtenar den funshon.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 717 7251.

Politieberichten van vrijdag 25 februari tot en met maandag 28 februari 2022

Mishandeling met een wapen

Op vrijdag 25 februari 2022 is omstreeks 19:04 uur een melding van een steekincident ter hoogte van een hotel aan de Bulevar Julio A Abraham binnengekomen. Het slachtoffer is direct naar de eerste hulp gegaan. Later op de avond zijn er 3 aanhoudingen verricht in deze zaak. Het gaat hier om een 20 jarige man met initialen S.C.F.W. , een 29 jarige man met initialen C.F.J.S. en een 21 jarige vrouw met initialen S.C.A.S.

De zaak wordt onderzocht.

Poging Beroving met een mes

Op zondag 27 februari 2022 rond 03:05 uur in de nacht , heeft er een poging beroving plaatsgevonden bij een woning gelegen aan de kaya nikiboko zuid. Een onbekende man in het zwart gekleed heeft de vrouw overvallen met een mes. De man heeft niets weg weten te nemen. De zaak wordt onderzocht.

Twee aanhoudingen voor (poging) diefstal vanuit een supermarkt op Kaya Industria

Op zondag 27 februari 2022 omstreeks 17:35 uur zijn twee (2) 19-jarige vrouwen met intialen N.D.C. en L.M.v.d.S aangehouden voor poging tot diefstal in een supermarkt gelegen aan Kaya Industria. De verdachten in deze zaak probeerden alcoholische drank mee te nemen uit de supermarkt door deze in hun tas te stoppen. De twee (2) verdachten in deze zaak hadden op vrijdag 25 februari 2022 al twee (2) alcoholische flessen weggenomen uit de supermarkt. De zaak wordt onderzocht



Aanhouding voor rijden onder invloed

Op zondag 27 februari 2022, omstreeks 19:55 uur is een 40-jarige man met intialen P. A. A.Z aangehouden voor rijden onder invloed van alcohol.



Aanhouding

Op zondag 27 februari 2022, rond 23.00 uur, kreeg het politiebureau een melding binnen van een ooggetuige van een mishandeling tussen een man en een vrouw. Hierna stapten de man die bij deze mishandeling betrokken was en de vrouw in een auto en reden ze weg, waarna het voertuig een lantaarnpaal raakte en de elektriciteitskabels op de grond kwamen te liggen. De politie heeft kort hierna de man die betrokken was bij deze mishandeling, een 23-jarige man met initialen F.G.W. aangehouden tijdens de aanhouding heeft deze man flink tegengestribbeld en gewelddadig gereageerd tegen de politie. De man is aangehouden voor mishandeling, het niet voldoen van een ambtelijk bevel, bedreiging en het met geweld verzetten tegen politieagenten en het mishandelen van ambtenaar in functie.

Diefstal uit auto in het wijk van Nikiboko

In de wijk Nikiboko heeft in de nachtelijke uren van maandag 28 februari 2022 een diefstal uit een auto plaatsgevonden. Onbekenden hebben een tas met inhoud meegenomen uit een auto toen de auto in de tuin stond geparkeerd. Er is aangifte gedaan en de zaak wordt onderzocht.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 717 7251.

