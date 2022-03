Prome Minister Evelyn Wever – Croes:

MI TA CONVENCI CU E PAPEL DI HENDE MUHE, AINDA POR WORDO DESAROYO MAS DEN HENTER NOS COMUNIDAD

ORANJESTAD – Diadomingo a tuma luga un “Expo – Feria” na Centro di Bario Dakota den conexion cu Dia Internacional di Hende Muhe cu ta e siman aki 8 di maart.

Prome Minister Evelyn Wever – Croes a hiba palabra expresando gran felicidad na e ocasion pa mira comunidad bini hunto y sostene otro. Ademas a enfatisa riba e importancia pa pone atencion riba Dia Internacional di Hende Muhe y reconoce con leu e ser femenino a yega, kico tur e tin acceso di dje y tur locual e por logra.

“E pandemia a dal nos duro, y pesey den e dianan aki e ta bunita pa mira con nos ta haya espacio atrobe, nos por sali atrobe, no mester bisti tapaboca tur caminda y hasta nos por brasa otro atrobe.” Realidad ta, cu e pandemia a afecta e gruponan mas vulnerabel den comunidad hopi mas. Ta papiando di hende muhe, muchanan, nos grandinan y esnan cu no ta documenta na nos pais. Awor ta keda na cada ciudadano pa duna di su parti pa yuda e gruponan aki, Prome Minister a expresa.

“Mester reconoce cu hende muhe a logra hopi, falta ainda pero nos a logra hopi cual nos por ta orguyoso di dje. Loke cu nos a logra ta danki na nos propio esfuerso, pero si no ta pa e sosten cu nos a haya, por ehempel di nos mama y/of abuela, nos lo no ta para akinan.” Realidad ta cu si nan no a kere cu hende muhe por haci tur locual cu nos por haci, awe nos no ta akinan. No ta hopi tempo pasa, cu no ta tur mucha muhe tabata haya oportunidad di por ehempel bay scol of bay traha, pero aworaki e ta normal.

Prome Minister a sigui bisa cu si no pone atencion aworaki na con hende muhenan a sufri den pandemia, nos por perde hopi di locual cu nos mayornan y abuelanan a logra. “Ami no ta dispuesto pa acepta esey y mi ta convenci cu e papel di hende muhe, ainda por wordo desaroyo mas den henter nos comunidad.”

Terminando Prome Minister a expresa di ta orguyoso di ta e prome Minister Presidente femenino di Aruba y su compromiso ta pa no ta e ultimo. Pa esaki ta necesario pa keda stimula nos muchanan hobennan y hende muhe adulto. Ta gradici cada un persona pa a forma parti di e dia y e actividad y tambe na e organisadonan pa bin cu algo asina grandi.

Share on: WhatsApp

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr



Pinterest

Pocket



Skype