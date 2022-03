Notisia di polis di djabierne 4 di mart te ku djarason 9 di mart 2022/Politieberichten van vrijdag 4 maart tot en met woensdag 9 maart 2022

Notisia di polis di djabierne 4 di mart te ku djarason 9 di mart 2022

Outo ta dal den palu

Riba djamars 8 di mart un aksidente a tuma lugá riba Kaminda Gurubu. Un outo a dal den un palu. E shofùr a deklará ku el a pèrdè kòntròl na momentu ku su outo a slep i el a bai dal den un palu. Ambulans a transportá e shofùr pa hospital pa tratamentu médiko.

A detené shofùr di skuter

Riba djaluna 7 di mart un patruya a señalá shofùr di un skuter na e rotònde di misa di Playa dor ku e no tabatin hèlm bisti i e skuter tabatin plachi di number. Na momentu ku shofùr di e skuter a nota e outo di polis i a kore bai. Polis a start un persekushon trankil i a topa shofùr di e skuter na un kas situá na Kaya Triton nèt na momentu ku e tabata stashoná e skuter den balkon di e kas. Aki a sigui un kòntròl komo ku e shofùr a kometé e violashonnan ariba menshoná. E no tabatin reibeweis i tampoko por a mustra un prueba bálido di seguro. A dun’e un prosèsferbal pa e echonan menshoná i a bai warda ku e skuter. Seguidamente e shofùr a kuminsá komportá su mes di forma. A detené e hòmber di inisial I.G.R.B. di 20 aña pa no duna oido na òrdu di polis.

Kòntròl di tráfiko

Riba djaluna 7 di mart a tene kòntròl di tráfiko na diferente sitio. Aki a kontrolá un kantidat di vehíkulo kaminda a duna prosèsferbal pa e siguiente violashonnan:

8x manehá sin reibeweis bálido

9x manehá sin seguro bálido

6x manehá sin hèlm

8x uza telefòn miéntras ta manehá

3x sin faha di seguridat bistí

4x pa manehá ku velosidat haltu

1x manehá sin plachi di number

1x pa lus di patras defekto

1x pa lus di dilanti defekto

1x pa ‘richtingaanwijzer’ defekto

Durante di e kòntròlnan a hiba un outo warda di polis.

A inisiá kòntròl di velosidat

Riba djaluna 7 di mart a tene kontrol di velosidat na Rincon i riba Bulevar E.E.G. na altura di Bachelor’s Beach kaminda a duna vários prosèsferbal pa manehá ku velosidat haltu. A ehersé e kòntròlnan ku skopèt di laser spesial ku ta midi velosidat.

Motosiklista herida despues di kaida

Riba djadumingu 6 di mart sentral di polis a risibí notifikashon tokante un aksidente ku un bròmer na Kaminda Lac. Shofùr di un outo ku tabata kore tras di e bròmer a deklará ku na dado momentu e bròmer a dal den un buraku dor di kua e shofùr a kai. Ambulans a transportá shofùr di e bròmer hospital pa tratamentu médiko. E shofùr no tabatin hèlm bisti.

Turista krusero ta fayesé

Den oranan trempan di tramèrdia di djadumingu 6 di mart, sentral di polis a risibí notifikashon tokante un persona ku tabata for di konosementu na Klein Bonaire. Un boto di sambuyá a trese e hòmber kantu miéntras esnan presente riba e boto ya a kuminsá ku reanimashon. Na yegada a trasladá e víktima mesora pa ambulans i a hib’é hòspital kaminda algun ratu despues el a bin fayesé. Ta trata di e hòmber di inisial A.B., nase riba 28 di mei 1960 na Alemania. E tabata di bishita riba un barku krusero.

Ladronisia di tapa di wil ta kondusí na detenshon mesora

Riba djadumingu 6 di mart a drenta keho di ladronisia di un tapa di wil for di un outo ku tabata stashoná na Kaya Amsterdam. E pasahero di e outo a kana bai na e outo i a mira un mucha hòmber deskonosí banda di e outo. A detené e mucha hòmber di inisial L.G.H. di 17 aña na e sitio. Durante di su detenshon un hòmber a kuminsá insultá polis. A detené e hòmber di inisial A.J.R.R.A. di 20 aña pa insulto di ámtenar den funshon.

Outo ta bòltu

Riba djasabra 5 di mart, alrededor di 4 or di atardi sentral di polis a risibí notifikashon ku tabatin un outo a bòltu na Kaminda Sorobon. For di investigashon a resultá ku kousa di e aksidente probablemente tin di haber ku manehá ku velosidat haltu. Ambulans a transportá e shofùr pa hospital pa tratamentu médiko. No ta konosí kuantu mas trempan e aksidente a tuma lugá promé ku a topa ku e shofùr di e outo.

Detenshon

Riba djasabra 5 di mart a detené un muhé di inisial Y.R.A.C. di 23 aña den besindario di Centrumgebied pa no duna oido na òrdu di polis i pa buracheria públiko. E muhé a habri porta di un outo di polis a basha pitu. A papia kuné pa esaki. Algun ratu despues na momentu ku e agentenan a bolbe kita bai, el a bolbe hasi meskos i a detené.

Detenshon

Riba djabièrnè 4 di mart, alrededor di 3 or di mardugá a detené un muhé di inisial P.W.A.v.d.V di 69 aña di edat na Kaya Industria. E sospechoso tabata manehá di manera iresponsabel i a par’e pa un kòntròl. Durante di e kòntròl a sospecha ku e sospechoso tabata bou di influensia di alkohòl. A detené pa manehá bou di influensia i a bai kuné warda di polis pa hasi un análisis di rosea. Despues di a klara e sospechoso por a bai kas ku un prosèsferbal.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 717 7251.

Politieberichten van vrijdag 4 maart tot en met woensdag 9 maart 2022

Auto rijdt tegen boom

Op dinsdag 8 maart vond een eenzijdige aanrijding plaats op de Kaminda Gurubu. Een auto reed tegen een boom aan. De bestuurder verklaarde dat hij de controle over het stuur verloor toen de auto in een slip raakte waarna hij tegen een boom tot stilstaand kwam. De bestuurder werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling.

Bestuurder scooter aangehouden

Op maandag 7 maart werd de bestuurder van een scooter bij de rotonde bij de kerk in Playa door een patrouille gesignaleerd. De bestuurder reed zonder helm en de scooter had een oude nummerplaat. Op het moment dat de bestuurder de politieauto opmerkte, ging hij ervandoor. De patrouille zette de achtervolging in een rustige tempo in en trof de bestuurder aan bij een woning aan de Kaya Triton net toen hij de scooter op de porch wilde parkeren. De bestuurder had geen rijbewijs en kon ook geen verzekeringsbewijs tonen. De man kreeg hiervoor een proces-verbaal en de scooter werd in bewaring genomen. De man begon zich agressief te gedragen. De 20-jarige man met initialen I.G.R.B werd hij aangehouden voor het niet voldoen aan een vordering van de politie.

Verkeerscontroles

Op maandag 7 maart werden op verschillende locaties verkeerscontroles gehouden. Er zijn een aantal voertuigen gecontroleerd waarbij er processen verbaal werden uitgeschreven voor de volgende overtredingen:

8x rijden zonder geldig rijbewijs

9x rijden zonder geldige verzekering

6x rijden zonder helm

8x rijden mobiele telefoon

3x rijden zonder autogordel om

4x Snelheid

1x Geen kenteken

1x Achterlicht

1x Voorlicht

1x Richtingaanwijzer

Tijdens de controles werd een auto naar het politiebureau gebracht voor bewaring.

Snelheidscontroles van start

Op maandag 7 maart werden in Rincon en op de E.E.G. Bulevar ter hoogte van Bachelor’s Beach, snelheidscontroles uitgevoerd waarbij verschillende processen verbaal werden uitgeschreven voor het rijden met een te hoge snelheid. De controles zijn uitgevoerd met een speciale laser gun die de snelheid van passerende voertuigen meet.

Motorrijder loopt letsel op na val

Op zondag 6 maart kreeg de politiecentrale melding over een aanrijding met een motor op de Kaminda Lac. De bestuurder van een auto die achter de motor aanreed verklaarde dat de motor op een gegeven moment in een gat reed waardoor de bestuurder viel. De bestuurder van de motor werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling. De bestuurder had geen helm op.

Cruiseschiptoerist overleden

In de vroege middaguren op zondag 6 maart kreeg de politiecentrale melding over een persoon die buiten bewustzijn was gevonden op Klein Bonaire. De man werd met een duikboot aan wal gebracht terwijl aanwezigen al op de boot waren begonnen met reanimatie. Bij aankomst werd het slachtoffer direct door de ambulance overgenomen en naar het ziekenhuis gebracht waar hij enige tijd later kwam te overlijden. Het betreft een man met initialen A.B. geboren op 28 mei 1960 in Duitsland. Hij was met een cruiseschip op bezoek op Bonaire.

Diefstal wieldoppen leidt tot directe aanhouding

Op zondag 6 maart werd aangifte gedaan van diefstal van een wieldop vanaf een auto die aan de Kaya Amsterdam geparkeerd stond. De bijrijder van de auto liep net naar de auto en zag een onbekende jongen bij de auto. De 17-jarige jongeman met initialen L.G.H. werd op heterdaad op de locatie aangehouden. Tijdens de aanhouding begon een man de politie te beledigen. De 20-jarige man met initialen A.J.R.R.A. werd aangehouden wegens belemmering van de aanhouding en belediging van ambtenaren in functie.

Auto over de kop

Op zaterdag 5 maart kreeg de politiecentrale omstreeks 16:00 uur melding dat er een auto over de kop was gegaan op de Kaminda Sorobon. Uit onderzoek is gebleken dat de oorzaak van de aanrijding waarschijnlijk te maken had met het rijden met hoge snelheid. De bestuurder werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoelang van tevoren de aanrijding had plaatsgevonden voordat een voorbijganger de bestuurder van de auto aantrof.

Vrouw aangehouden

Op zaterdag 5 maart werd een 23-jarige vrouw met initialen Y.R.A.C. in de omgeving van het Centrumgebied aangehouden voor het niet voldoen aan vorderingen van de politie en voor openbare dronkenschap. De vrouw had het portier van de dienstauto geopend en op het claxon gedrukt. Zij werd hierop aangesproken. Toen de agenten weer even weg waren bij de dienstauto deed ze nogmaals hetzelfde waarop ze werd aangehouden.

Aanhouding

Op vrijdag 4 maart, omstreeks 03:00 uur werd een 69-jarige vrouw met initialen P.W.A.v.d.V. op de Kaya Industria aangehouden. De verdachte vertoonde roekeloos rijgedrag en werd hierop gestopt voor een controle. Tijdens de controle vermoedde men dat de verdachte onder invloed van alcohol was. Ze werd aangehouden voor het rijden onder invloed en werd naar het politiebureau gebracht voor een ademanalyse. De verdachte mocht na een ontnuchtering met een proces-verbaal naar huis.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 717 7251.

