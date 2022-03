Gezaghèber Rijna ke hasi laso ku Union Oropeo mas estrecho

Resientemente gezaghèber Rijna a tuma e funshon di Territorial Authorized Officer (TAO) pa Boneiru na Union Oropeo over for di diputado Thielman. A tuma e desishon akí pa salbaguardá kontinuidat di e relashon di kolaborashon ku Brussel.

Riba e di dos dia gezaghèber Rijna tabatin entre otro un enkuentro ku e tim di Union Oropeo ku ta responsabel pa e ret di satélite di Galileo, di kua e stashon na tera ku nan ta bai konstruí na Boneiru ta forma parti. Mas aleu el a bishitá ofisina di Asosashon di Paisnan i Teritorionan Ultramar (Association of Overseas Countries and Territories – OCTA) ku ta atendé ku interesnan di e paisnan i teritorionan ultramar na Brussel.

Gezaghebber Rijna wil band met EU aanhalen

“De indruk bestaat dat we kansen laten liggen. Als klein eiland word je al snel over het hoofd gezien en daarom moeten we vaker van ons laten horen.”

Bonaire maakt geen deel van de Europese Unie, maar kan wel profiteren van EU-fondsen. Daarom heeft gezaghebber Edison Rijna besloten de banden met instituties in Brussel aan te halen.

“De indruk bestaat dat we kansen laten liggen. Als klein eiland word je al snel over het hoofd gezien en daarom moeten we vaker van ons laten horen”, aldus gezaghebber Rijna die om die reden zijn werkbezoek aan Den Haag heeft onderbroken voor overleg met diverse voor Bonaire belangrijke partners in EU-hoofdstad Brussel.

Maandag stond een ontvangst bij de permanente vertegenwoordiging van het Koninkrijk in Brussel op het programma. Besproken werd wat de vertegenwoordiging voor Bonaire kan betekenen, bijvoorbeeld bij het leggen van de juiste contacten.

Op de tweede dag had gezaghebber Rijna o.a. een ontmoeting met het EU-team dat verantwoordelijk is voor het Galileo-satellietnetwerk waarvan het op Bonaire te bouwen grondstation deel uitmaakt. Voorts bezocht hij het kantoor van de Association of Overseas Countries and Territories (OCTA) dat de belangen van de landen en gebieden overzee in Brussel behartigt.

Onlangs heeft gezaghebber Rijna de functie van Territorial Authorized Officer (TAO) voor Bonaire bij de EU overgenomen van gedeputeerde Thielman. Hiertoe is besloten om de continuïteit van de samenwerkingsrelatie met Brussel te borgen.