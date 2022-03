E KÒNTRÒL RIBA KONTRATISTANAN NA SANDALS TABATA KOREKTO

Ministernan anterior i aktual tin falta. Ban kue e toro na su kachu

Trabou Pa Kòrsou TPK a tuma nota ku despues di e kòntròlnan riba kontratistanan ku tabata hasi trabou na Sandals, a bini yen diskushon den komunidat. Pero te ahinda niun hende no a kue e toro na su kachu.

E problema ta sinta na e echo ku te awe niun hende no sa kiko a hasi ku e banko di data ku SOAW tin. For di einan por saka afo kuantu hende tin ku por hasi e trabounan. Den pandemia tambe a obligá hopi hende bai registrá pues SOAW sigur tin e datosnan. Banda di esaki kada bes ku pidi pèrmit pa ekstranhero bin traha, e proseso ta tarda 3 luna mínimo i esaki ta buta ku e trabounan ta tarda.

Trahadonan ilegal i yunan di Kòrsou ku ta traha pretu, tur ta stroba pa e fondo di penshun I tambe e fondo pa kuido mediko stabilisá. Esaki tin konsekuensia pa futuro generashonnan.

Pa loke ta traha Sandals mes, Sandals no tin nada di bisa ora kuerpo di amtenar ta hasi nan trabou. Paso na Merka ta but pisá Sandals lo a haña. For di aworaki gobièrnu mester manda un señal bon klá pa tur invershonista ku na Kòrsou e kosnan ta bai sigun lei. Si Minister Presidente ta tembla pa Sandals pa un simpel kòntròl anto esei ta bisa hopi kaba ku si mañan posibel habuzamentu di trahado kuminsa, Minister Presidente lo no sali na defensa di e pueblo.

Pa mas informashon por tuma kontakto ku parlamentario i a la bes líder polítiko pa Trabou Pa Kòrsou TPK, sr. Rennox Calmes na 528-4858.

