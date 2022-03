VNW – Vertegenwoordiging van Nederland in Willemstad E siman aki Erwin Arkenbout, e Representante di Hulanda na Kòrsou, Aruba i Sint Maarten, a risibí bishita di Bert de Haas i Otto de Vries di Duana di Hulanda

Erwin Arkenbout, de Vertegenwoordiger van Nederland op Curaçao, Aruba en Sint Maarten, heeft deze week Bert de Haas en Otto de Vries van de Douane Nederland ontvangen bij de vestiging van de Vertegenwoordiging van Nederland in Willemstad. De Haas en De Vries brengen een bezoek aan hun collega’s op onder andere Curaçao en Aruba in verband met de afspraken binnen het Koninkrijk tot versterking van het grenstoezicht. Er wordt de komende jaren intensief samengewerkt tussen de betrokken diensten. De Douane Nederland is positief over de contacten en draagt graag bij aan de veiligheid in het Caribisch deel van het Koninkrijk.