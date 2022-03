Despues di un proseso di konsulta intensivo CBCS i bankonan ta yega na akuerdo tokante kuenta di pago pa persona natural (físiko)

Willemstad/Philipsburg – Un di e metanan di Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS)

den su papel di supervisor di sektor finansiero pa Pais Kòrsou i Pais Sint Maarten ta di fomentá un

sistema di pago sigur i efisiente, pero tambe pagabel, konfiabel i aksesibel. Durante e aña ku a pasa,

CBCS i Curaçao Bankers Association (CBA) a deliberá riba e posibilidat pa tur hende por disponé

di a lo ménos un kuenta di pago. Den konsulta estrecho, CBCS i CBA a yega na algun akuerdo

adishonal pa fomentá inklushon finansiero.

Debí na e digitalisashon rápido ku komunidat ta pasando aden, un kuenta di banko propio a bira

algu indispensabel pa por partisipá den bida sosial. Uso di plaka kèsh pa kompra di produkto i pago

di impuesto i faktura di koriente ta birando kada bes ménos fásil. Aki i aya, tabata usa chèk di banko

ainda pa paga salario i faktura, pero den mayoria di kaso, e bankonan a stòp di ofresé e opshon

akí.

Den e kòmbersashonnan ku a tuma lugá, na tur momento sektor bankario a indiká ku nan ta bon

konsiente di nan responsabilidat ku komunidat. E bankonan a enfatisá ku nan tin vários aña kaba

ta traha pa ofresé persona natural un kuenta di pago. No opstante, CBCS i e bankonan ta konstatá

ku ainda tin pregunta pendiente tokante kuantu ta dura pa por habri un kuenta asina i ki dokumento

tin mester, i tokante akseso na produkto di pago.

En prinsipio, e bankonan ta ofresé un pakete di servisio di pago básiko na tur persona mayor di

edat, basta ku nan ta residente legal i tin residensia òf lugá di biba fiho na Kòrsou òf Sint Maarten,

i ku nan identidat por ser komprobá òf verifiká konforme Landsverordening Identificatie bij

Dienstverlening, respektivamente konforme Landsverordening bestrijding witwassen en

terrorismefinanciering.

E pakete di servisio di pago básiko ta inkluí en todo kaso e posibilidat di hasi internet banking, usa

un app pa mobile banking i risibí un tarheta ku ta duna akseso na e kuenta di pago. Pa solisitá e

pakete di servisio di pago básiko, tin ku kompletá un prosedimentu simpel di solisitut i screening

di kliente. Riba e formulario di solisitut, mester suministrá e siguiente informashon:

1. Nòmber i fam

2. Sekso

3. Numbernan di telefòn

4. Fecha di nasementu

5. Nashonalidat

6. Identifikashon bálido (pasport, sédula, reibeweis, dokumento di pèrmit di estadia)

7. Adrès (nòmber di kaya i number di kas)

8. Adrès di e-mail

9. Profil di transakshon, inkluso fuente di entrada

10. Kualke enbolbimentu den froude òf delito

Ademas, e solisitante mester duna e banko komersial e siguiente dos dokumentonan:

1. Dokumento di identifikashon bálido

2. Komprobante di adrès

Si e banko komersial risibí e informashon i dokumentonan akí na òrdu, e banko lo habri e kuenta

di pago denter di 10 dia di trabou. E bankonan lo ofresé e kuentanan di pago sin fiha komo

kondishon ku e persona mester tuma servisio di banko adishonal.

Un banko komersial tin mag di nenga un petishon debí ku e solisitante tin antesedente negativo,

por ehèmpel, si ta konosí pa e banko ku e solisitante ta òf tabata enbolbí den estafa, abusu di

konfiansa, un delito, falsifikashon di dokumento, labamentu di plaka i/òf froude. E banko komersial

mester informá e solisitante, denter di 10 dia di trabou, ku a nenga su petishon.

Den kaso ku tin sirkunstansia grave enbolbí, por ehèmpel, si e titular di kuenta a hasi mal uso di su

kuenta di pago, karchi di pago i/òf akseso na internet banking, e banko komersial por blòkia

esakinan inmediatamente pa tur tipo di uso.

E bankonan ta reservá e derecho di revoká e kuenta di pago den kaso ku e titular di kuenta keda

sin kumpli ku e obligashonnan mará na e kuenta di pago. E banko komersial lo kumpli ku e plaso

di aviso fihá den e kondishonnan general di kada banko en kuestion, a ménos ku debí na sierto

echo òf sirkunstansia, no ta rasonabel pa spera pa e banko komersial kumpli ku esei. Den kaso ku

e titular di kuenta a aktua intenshonalmente òf a kometé negligensia grave, e plaso di aviso no ta

konta. Den tur dos kaso, e banko komersial lo informá e titular di kuenta na tempu tokante su

desishon.

Willemstad, 25 di mart 2022

CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN

Share on: WhatsApp

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr



Pinterest

Pocket



Skype