Volg het live: Zelensky spreekt Kamer toe | Четвер 31 березня виступ Зеленського

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky spreekt op donderdag 31 maart de Tweede Kamer toe via een live videoverbinding. In dit nieuwsbericht worden de ontwikkelingen bijgehouden en leest u extra informatie. Volg de toespraak van president Zelensky op donderdag 31 maart vanaf 10.15 uur via de livestream op deze site, de app Debat Direct of op televisie via NPO 1 en NPO Politiek.

Donderdag 31 maart – toespraak Zelensky

Op donderdag 31 maart spreekt president Zelensky de Tweede Kamer toe via een live videoverbinding. Onder meer de Oekraïense ambassadeur in Nederland Maksym Kononenko en de Nederlandse ambassadeur van Oekraïne Jennes de Mol zijn hierbij aanwezig.

President Zelensky spreekt in het Oekraïens. Zijn toespraak wordt live vertolkt en ondertiteld in het Nederlands.

Volg de toespraak van president Zelensky via de livestream en de app Debat Direct. De toespraak is ook te volgen via een livestream met gebarentolk.

Volg de toespraak ook op televisie via NPO 1 en NPO Politiek.

De toespraak door president Zelensky is voor het publiek live te volgen in de Statenpassage (centrale hal). U kunt zich hiervoor aanmelden maar het aantal plekken is zeer beperkt.

Oekraïense vertaling

Четвер 31 березня – виступ Зеленського

У четвер, 31 березня, о 10:15, президент Зеленський звернеться до Палати представників у прямому ефірі. Присутні – посол України в Нідерландах Максим Кононенко та посол Нідерландів в Україні Єннес де Мол.

Президент Зеленський говорить Українською. Його промова буде перекладена на Нідерландську мову за допомогою субтитрів у прямому ефірі.

Слідкуйте за промовою Президента Зеленського у прямому ефірі та в додатку Debat Direct.

Також слідкуйте за промовою на телеканалах NPO 1 та NPO Politiek

Debat na de toespraak

Direct na de toespraak van president Zelenksy vindt er in de Kamer een debat plaats over de toespraak.

Volg het Kamerdebat over de toespraak van president Zelensky op donderdag 31 maart vanaf 11.00 uur via de livestream en app Debat Direct

Achtergrond

Kamervoorzitter Vera Bergkamp had op vrijdag 18 maart 2022 een gesprek met de Oekraïense ambassadeur in Nederland, Maksym Kononenko. Dit gesprek vond plaats op zijn verzoek. De ambassadeur gaf aan dat de Oekraïense president Volodymyr Zelensky de afgelopen weken de parlementen uit verschillende landen heeft toegesproken via een videoverbinding, waaronder in Duitsland, Zweden, Frankrijk, Japan en Italië. President Zelensky verzocht op deze manier ook de Tweede Kamer toe te spreken. Voorzitter Bergkamp legde namens het Presidium het verzoek voor aan de Tweede Kamer. Op dinsdag 22 maart stemde de Kamer hiermee in.

Lees de brief van het Presidium over het toespreken van de Tweede Kamer door de president Zelensky.

Het is voor het eerst dat een buitenlandse regeringsleider de Kamer tijdens een vergadering in de plenaire zaal toespreekt, ook is het voor het eerst dat een regeringsleider dat zelf verzoekt. Op 26 februari 2021 heeft de Kamer ingestemd met wijzigingen in het Reglement van Orde. Artikel 13.4 maakt het toespreken van de vergadering door buitenlandse regeringsleiders sindsdien mogelijk.

Dinsdag 29 maart – commissiegesprek met Oekraïense politici

Op dinsdag 29 maart hadden de commissies Buitenlandse Zaken en Europese Zaken van de Tweede Kamer een digitaal gesprek met de Oekraïense commissie Buitenlandse Zaken, de commissie Integratie van Oekraïne in de EU en de Interparlementaire Samenwerking van de Verkhovna Rada (het Oekraïense parlement).

Kamerleden spraken met de Oekraïense politici over de veiligheidssituatie, de strijd tegen de Russische invasie van Oekraïne en vraagstukken die gaan over de positie van Oekraïne binnen de Europese Unie.

Kijk het gesprek terug via Debat Gemist. .

