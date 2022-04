Kontrakt nobo pa avion i helikòpter di Wardakosta Karibe Hulandes

Wardakosta Karibe Hulandes ta sera kontrakt nobo pa helikòpter i pa e avionnan Dash-8 di patruya. En konekshon ku e kontraktnan ku ta bai vense, a traha ultimo añanan riba ekipo nobo pa akshonnan di rekonosementu aéreo i búskeda i reskate. Durante e promé kuartal di 2022 e kontraktnan a keda firmá.

Ku e kompania Kanades PAL Aerospace Ltd i esun Hulandes Jet Support B.V. e kontrakt pa e avionnan di patruyahe Dash-8 ta keda ekstendé. E dos helikòpternan nobo pa search and rescue (SAR) lo keda entregá pa e kompania Britániko Bristow Helicopters Limited. Ku ambos kontrakt Wardakosta ta sigurá su mes durante e dies añanan ku ta bini di aeronavenan ku sensornan i medionan di komunikashon di haltu kalidat.

E helikòpternan nobo ta keda entregá, sigun ta spera, den kurso di 2023. E avionnan ya ta den uso, pero promé ku kuminsá ku e kontraktnan nobo e ekipo lo pasa den un modernisashon ekstenso. E ekipo nobo ta hopi adekuá pa tareanan di investigashon, supervishon i reskate riba laman. Wardakosta Karibe Hulandes ta kontentu ku e kontrakt nobo nan. Defensa su departamentu di Materieel en Organisatie (DMO) a sòru pa e ‘aanbesteding’.

Nieuwe contracten vliegtuigen en helikopters Kustwacht Caribisch gebied



Kustwacht Caribisch gebied sluit nieuwe contracten voor SAR-helikopters en de Dash-8 patrouillevliegtuigen. In verband met de aflopende contracten is er de afgelopen jaren gewerkt aan nieuwe materieel voor luchtverkenning, zoek- en reddingsacties. In het eerste kwartaal van 2022 werden de contracten getekend.

Met het Canadese bedrijf PAL Aerospace Ltd en het Nederlandse Jet Support B.V. wordt een nieuwe contract gesloten voor de Dash-8 patrouillevliegtuigen. De twee nieuwe SAR-helikopters worden geleverd door het Britse bedrijf Bristow Helicopters Limited. Met beide contracten verzekert de Kustwacht zich de komende tien jaar van luchtvaartuigen met hoogwaardige sensoren en communicatiemiddelen.

De nieuwe helikopters worden naar verwachting in de loop van 2023 geleverd. De vliegtuigen zijn reeds in gebruik, maar ondergaan voor aanvang van het nieuwe contract een uitgebreide modernisering. Het nieuwe materieel is zeer geschikt voor reddingsacties op zee, opsporings- en toezichthoudende taken. De Kustwacht Caribisch gebied is blij met de nieuwe contracten. Defensie Materieel en Organisatie (DMO) verzorgde de aanbesteding.

