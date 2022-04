Minister Ruisandro Cijntje

E kompanianan di Kòrsou ku a biaha huntu ku mi pa Dubai a logra hasi hopi kontakto di negoshi. Un di nan ta Hospitality Management Services (HMS) ku a sera algun MOU ku algun organisashon den área di turismo na Dubai.

Mi tabata testigu di e firmamentu di e siguiente MOUs:

MOU entre HMS di Kòrsou i The Emirates Academy of Hospitality Management i tambe ku International Centre for Culinary Arts – ICCA Dubai.

Emirates Academy of Hospitality Management ta ofresé edukashon pa sektor di turismo di Dubai, i speshalmente pa e grupo hotelero Jumeirah, kual ta proprietario di e prestigioso hotèl di 7 strea Burj Al Arab.

HMS huntu ku e instansha aki ta bai kolaborá pa ofresé edukashon i tambe oportunidat pa kore ‘stage’ na Dubai. ICCA ta ofresé preparashon riba tereno kulinario i nan tin un programa ku yama “From Zero to Hero”, kaminda den 3 luna di tempu nan ta siña un hende e arte kulinario pa e por haña un trabou den turismo.

HMS i ICA riba un termino kòrtiku ta bai ofresé programanan na Kòrsou pa subi e nivel i kalidat di nos hendenan den turismo.

Esaki sigur ta un logro ku nos tur por ta orguyoso di dje.

