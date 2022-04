E eksposishon aki a risibi sosten di Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied / Deze tentoonstelling is mede ondersteund door het Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied.

E eksposishon aki a risibi sosten di Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied

Willemstad –

Riba 20 di april artista Avantia Damberg lo tin su apertura di eksposishon sobre e tematiko di e Mortonan di April. Damberg lo toka e tema aki ku ta presis 80 aña pasá, ora stoker Chines a wordu matá na Suffisant 20 di april 1942. A base di un kolekshon di vas di porcelana ku Damberg a traha na Friesland, Hulanda aña pasá, e ke hiba e pida historia aki dilanti. E ta dedika e eksposishon na defuntu Pacheco Domacassé ku a yudé hopi ku e tema.

E eksposishon lo dura 2 luna (20 di april te ku 15 di juni) na Museo di Kòrsou i e apertura ta kuminsa 7’or di anochi. E museo ta enkargá ku e invitadonan, pa informashon por mail info@hetcuracaosche.museum

Deze tentoonstelling is mede ondersteund door het Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied.

Willemstad –

Op 20 april 2022 zal de opening zijn van een solotentoonstelling van kunstenaar Avantia Damberg met het thema de Aprilmoorden. Damberg brengt het onderwerp van precies 80 jaar geleden naar voren over de Chinese stokers die gedood waren tijdens de Tweede Wereldoorlog te Suffisant op 20 april 1942. Aan de hand van een collectie porseleinen vazen die zij vorig jaar in Friesland, Nederland heeft gemaakt wilt zij dit stukje geschiedenis onder de aandacht brengen. Zij draagt deze solo-expositie op aan wijlen Pacheco Domacassé, van wie zij veel informatie ontving over het onderwerp.

De tentoonstelling zal 2 maanden (20 april tot 15 juni) te zien zijn in het Curacaosche Museum en de opening begint om 19.00. Uitnodigingen voor de opening lopen via het museum, voor informatie kunt u mailen naar info@hetcuracaosche.museum

