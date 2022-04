Gerente nobo di kuerpo ta bishitá gezaghèber Rijna

Nieuwe korpsbeheerder brengt bezoek aan gezaghebber Rijna

In het kader van kennismaking met de eilanden heeft Monique Commelin, recent gestart als korpsbeheerder van KPCN en BKCN namens de minister van Justitie en Veiligheid, een bezoek gebracht aan gezaghebber Rijna. Dit deed zij samen met Frank Paauw, politiechef van de eenheid Amsterdam en tevens portefeuillehouder Caribisch gebied binnen de Nederlandse politie.

De korpsbeheerder is verantwoordelijk voor een goede inrichting van politie en brandweer voor Caribisch Nederland. In de kennismaking ging het over de ontwikkelingen in deze twee organisaties, waar de gezaghebber vanuit zijn verantwoordelijkheid voor openbare orde en veiligheid en bij rampen, ook veel belang bij heeft. Daarnaast is gesproken over de aanpak van georganiseerde criminaliteit, zoals witwassen en drugssmokkel. De geplande inrichting van een maritieme hub en het opzetten van het Regionaal Informatie en Expertise Centrum voor ondermijningen zullen helpen bij de aanpak hiervan.