Sport- en speldagen

Afgelopen zaterdag 2 april hebben wij als Foundation Care4u een sport en spel dag georganiseerd op het Johan Cruyff Court in Zapateer wat wij in beheer hebben. Tijdens deze sport en spel dagen gaat het er vooral om dat de jongeren bewegen, plezier hebben en dat ze zorgeloze een dag kunnen beleven. Alle kinderen van 10 tot 14 jaar op het eiland zijn van harte welkom om kosteloos mee te doen en kunnen zich nog inschrijven voor zaterdag 16 april.

De dag bestond uit een zeskamp waar alle teams tegen elkaar hebben gestreden voor de winst en natuurlijk na afloop een leuke prijs. De deelname aan het toernooi is geheel gratis en het ontbijt en de lunch werden verzorgd met dank aan onder andere distribier, mangusa, Fayad fruits en coca cola. Tevens ontvingen de jongeren een tenue en een bidon die we in het verleden gesponsord hebben gekregen van Bluemaxx healthclub.

Voor ons als stichting Foundation Care 4u zijn deze dagen uiterst belangrijk. Wij zetten ons in voor jongeren op Curaçao en hebben als doel jeugdcriminaliteit tegen te gaan door hen in de toekomst trajecten aan te bieden die hen een eerlijke kans geven om te participeren in de maatschappij.

