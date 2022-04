Kustwacht Caribisch Gebied

Defensie Caribisch Gebied Zr.Ms. Friesland heeft in haar laatste weken ongeveer 1900 kilogram drugs onderschept. Het schip wist drie keer een zogenaamde go-fast, tot stoppen te dwingen. Dit waren de vijfde, zesde en zevende drugsvangst voor de Friesland in 2 maanden tijd, waarmee het schip in totaal 3880 kilogram drugs heeft onderschept.

Sinds januari 2022 is Zr.Ms. Friesland als stationsschip Caribisch gebied actief in de regio. Het uitvoeren van counter drugsoperaties wordt daarbij gecombineerd met het ondersteunen van de Kustwacht Caribisch gebied

Share on: WhatsApp

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr



Pinterest

Pocket



Skype