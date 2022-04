Defensie Caribisch Gebied

De eerste trainingsvlucht met onze eigen Nederlandse MQ-9 Reaper is succesvol uitgevoerd

vanaf vliegveld Hato, Curaçao. De MQ-9 Reaper is een Remotely Piloted Aircraft System

(RPAS) en wordt bestuurd door piloten vanuit een cockpit op de grond.

MQ-9 vliegers van de @koninklijkeluchtmacht gaan nu vooral oefenen en trainen om bekend te worden

met het nieuwe toestel, dat vanuit de lucht informatie kan verzamelen. De MQ-9 Reaper

valt voor nu onder het Commandement der Zeemacht in het Caribisch gebied, uit eindelijk

kan het toestel ook ingezet worden bij ondersteuning van civiele autoriteiten, voor

opsporing en toezicht. Daarbij wordt deels samengewerkt met de Verenigde Staten, zoals

bij counterdrugsoperaties. Het vliegtuig heeft als primair doel verkenning en is daarom niet

bewapend.

