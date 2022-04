Apertura promé tayer pa restablesé salú mental na Kòrsou riba 5 di mei próksimo

WILLEMSTAD – Riba djaweps 5 di mei 2022 lo tuma lugá apertura di “Green Recovery Space”, un lugá kaminda hendenan ku un debilidat por bini huntu i traha na e proseso di rekuperashon. E tayer pa restablesimentu akí ta ofresé perspektivanan nobo na un-i-tur ku tin e nesesidat i huntu ke yuda traha na desaroyo optimal di personanan ku un sierto tipo di debilidat pa medio di nan propio eksperensia. Di e forma akí ta pone un paso importante den direkshon pa kibra ku tur tabú ku por ta eksistí riba tereno di salú mental aki na Kòrsou. Alabes ta habri e posibilidat pa hendenan ku ta sufri di un malesa mental por risibí ayudo adekuá pa medio di implementashon di ‘ervaringsdeskundigheid’.

‘Ervaringsdeskundigheid’ ta e práktika kaminda un persona – di forma positivo – ta yuda un otro persona, ku ta han’é konfrontá ku problemanan similar. Den e 2 añanan tras di lomba a bira hopi evidente ku e pandemia di Covid-19 i e diferente medidanan ku a tuma den e kuadro akí, a resultá den hopi òf hasta a oumentá e kantidat di problemanan mental bou di nos hendenan. Konsekuentemente, ta di gran importansia pa mas ku nunka awor dediká sufisiente atenshon na personanan ku un debilidat mental di forma ku por ofresé mihó kuido na momentu ku esei ta nesesario. A base di esaki Stichting Expertisecentrum Preventie situá na Kòrsou i GGZ Noord Holland Noord a disidí di uni forsa i introdusí ‘ervaringsdeskundigheid’ riba tereno di salubridat aki na Kòrsou ku fondonan hasí disponibel pa Fundashon Boy Winkel i ZonMw. Entretantu tin vários partisipante ku a pasa dor di diferente preparashon pa dado momentu por kuminsá fungi komo ‘ervaringsdeskundige’, kompartiendo asina nan konosementu atkirí pa medio di nan eksperensianan.

Apertura di e “Green Recovery Space” ta tuma lugá na Hòfi Kòrsou situá na Fuik. Den oranan di mainta (di 10’or di mainta pa 12’or di mèrdia) ta bai tin un simposio pa invitadonan, siguí pa un ‘Mental Health Festival’ (festival salú mental) di 2’or di mèrdia pa 5’or di atardi habrí pa henter públiko. Ta bai tin diferente instansia presente pa duna informashon tokante salú mental. I komo invitadonan spesial lo bai tei presente direktora di MIND, sra. Marjan ter Avest, i nos propio Levi Silvanie.

Mirando e echo ku 5 di mei ta un dia kaminda ta selebrá nos libertat, lo dediká hopi atenshon na e tópiko di libertat mental durante di e apertura. Den e kuadro akí lo bai organisá diálogo kaminda partisipantenan por akudí na un mesa pa dialogá i aserka disfrutá di un dushi sòpi, o sea un ‘vrijheidsmaaltijdsoep’, komo parti di e selebrashon di libertat.

Pa mas informashon tokante “Green Recovery Space” òf pa partisipá na e festival salú mental i/òf e diálogo tokante libertat mental, por tuma kontakto ku sra. Zaira Barriento Martinez di Projectbureau Caribbean na +599 9 528-4878. Tambe por manda un email na projectbureaucaribbean@gmail.com.

Eerste herstelwerkplaats voor psychische en mentale gezondheid op Curaçao op 5 mei open

WILLEMSTAD – Aanstaande donderdag 5 mei 2022 zal de opening plaatsvinden van de “Green Recovery Space”, een plek waar mensen met een kwetsbaarheid samenwerken aan hun eigen herstel. Deze herstelwerkplaats biedt nieuwe perspectieven met ruimte, ontmoeting, informatieverstrekking en ontwikkelingsmogelijkheden voor, door en met mensen met verschillende kwetsbaarheden en ervaringskennis. Met de komst van de “Green Recovery Space” wordt er op Curaçao een belangrijke stap gezet in het verder doorbreken van stigma met betrekking tot psychische en mentale gezondheid en het bieden van hulp door middel van ervaringsdeskundigheid.

Ervaringsdeskundigheid houdt in dat iemand aan de hand van zijn eigen persoonlijke ervaringskennis iemand anders die hetzelfde ervaart helpt er positief doorheen te komen. In de afgelopen 2 jaar is het meer dan duidelijk geworden dat de COVID-19 pandemie en de genomen maatregelen psychische problemen met zich mee hebben gebracht of dergelijke problemen hebben verergerd. Hierdoor is het nog belangrijker geworden meer aandacht te hebben voor personen met een psychische kwetsbaarheid zodat sneller adequate hulp kan worden verleend. Als gevolg hiervan is door de gezamenlijke inzet van Stichting Expertisecentrum Preventie op Curaçao en GGZ Noord Holland Noord middels subsidies van Fundashon Boy Winkel en ZonMw, ervaringsdeskundigheid in het geestelijke gezondheidsdomein geïntroduceerd op Curaçao. Inmiddels hebben tientallen deelnemers de eerste trainingen doorlopen in hun voorbereiding om hun ervaringskennis in te kunnen zetten.

De opening van de “Green Recovery Space” zal plaatsvinden op Hòfi Kòrsou te Fuik met een symposium voor genodigden in de ochtend (van 10:00 tot 12:00) en een ‘Mental Health Festival’ in de middag (van 14:00 tot 17:00) die voor iedereen toegankelijk zal zijn. Er zullen diverse organisaties aanwezig zijn die informatie zullen geven over psychische en mentale gezondheid. En als speciale gasten uit Nederland hebben we de directrice van MIND, Marjan ter Avest en onze enige echte Levi Silvanie.

Gezien het feit dat we op 5 mei ook onze vrijheid herdenken, zal tijdens de opening van de herstelwerkplaats tevens aandacht worden gericht op mentale vrijheid. Er zullen in dit kader dialogen gaan plaatsvinden, waar participanten bij een dialoogtafel kunnen aansluiten en onder meer een vrijheids(maaltijd)soep geserveerd zullen krijgen.

Voor meer informatie over de “Green Recovery Space” en deelname aan het festival / de vrijheidsdialogen kan contact worden opgenomen met Zaira Barriento Martinez van Projectbureau Caribbean op +599 9 528-4878 of kan er een email worden gestuurd naar projectbureaucaribbean@gmail.com

