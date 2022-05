Minister Geoffrey Wever a reuni cu Kiwanis Club of San Nicolas en conexion cu Young Entrepreneur Summit dia 19 di mei 2022

ORANJESTAD – Den un encuentro na Bureau di Minister Wever, a cera conoci oficialmente cu e club di servicio Kiwanis Club of San Nicolas, den cuadro di preparacion pa e Young Entrepreneur Summit (YES), cu lo tuma luga na San Nicolas dia 19 di mei proximo.

Minister Wever, a trece diferente punto dilanti encuanto e desaroyo di San Nicolas, cu atencion special riba e hobennan “pariba di brug”. Minister Wever a splica cu e ta mira e desaroyo sostenibel di San Nicolas, mara na desaroyo di e hobennan y specialmente nan e abilidad necesario pa hasi negoshi exitosamente.

“Tin un poder economico enorme pariba di brug mirando e grupo grandi di ciudadanonan cu ta biba pariba. Sinembargo, e no ta refleha den e actividadnan economico y comercial den e centro di ciudad di San Nicolas,” Minister Wever a comenta.

Miembronan di Kiwanis Club of San Nicolas a trece nan preocupacionnan dilanti y tambe nan ideanan pa yuda crea un centro di ciudad vibrante atrobe na San Nicolas. E enfoke ta pa duna mas educacion y sosten na e hobennan pariba di brug cu cursonan y workshop nan educativo cu directamente lo contribui na mas movecion den e centro di ciudad. Ademas, a vocifera cu incentivonan fiscal y flexibilidad di permiso pa establece negoshi, ta obstaculonan cu mester traha ariba dje pa duna empuho na desaroyo di San Nicolas. Minister Wever, a informa miembronan di Kiwanis Club of San Nicolas, cu e tin atencion pa e obstaculonan aki y pronto lo ta presentando maneho nan concreto pa adresa esaki nan.

Finalmente, Minister Wever a hasi peticion na miembronan di Kiwanis Club of San Nicolas, pa sostene e Young Entrepreneur Summit dia 19 di mei y yuda hiba e mensahe pariba di brug cu tin atencion pa San Nicolas y pa por logra cosnan concreto pa pariba di brug mester e sosten activo di ciudadanonan di San Nicolas.

Minister Wever, a gradici Presidente Sra. Endrah Richardson Gumbs, Vice- Presidente Joanette Vrutaal, Director of Youth & Children Giandra de Cuba, and Director of Programs Gregory Richardson pa nan sosten activo na e evento di YES! San Nicolas. Minister a finalisa bisando di ta disponibel pa sostene nan organisacion den nan metanan como club di servicio pa e hobennan di San Nicolas.

Young Entrepreneur Summit San Nicolas lo tuma luga dia 19 di mei proximo, di 6pm pa 9pm na Principal Movie Theater na San Nicolas. Pa mas informacion por bishita e Facebook page YES San Nicolas. Tene na cuenta cu pa por participa mester registra. Registracion y participacion ta completamente Gratis!

