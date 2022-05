All you can Art neemt intrek in Pauluskerk Rotterdam

Vanaf woensdag 4 mei neemt All you can Art – de diepgaande samenwerking tussen Kunsthal Rotterdam en Instituto Buena Bista Curaçao – zes weken lang intrek in de Pauluskerk Rotterdam. De Pauluskerk biedt de meest kwetsbare mensen in de stad een vangnet. Verschillende All you can Art kunstenaars zijn drie dagen per week aanwezig om samen met bezoekers van de Pauluskerk te werken aan een organisch groeiende tentoonstelling. Het kunstproject heeft als doel verschillende mensen, wel en niet bekend met de Pauluskerk, met elkaar te verbinden. Afgelopen zondag gaf kunstenaar David Bade, mede-initiatiefnemer van All you can Art, het startschot voor deze bijzondere samenwerking. Met een speciale action painting droeg hij bij aan de wekelijkse kerkdienst.

Sinds enkele jaren trekt All you can Art vanuit de Kunsthal de Rotterdamse wijken in, met als missie iedereen – maar dan ook echt iedereen – de kans te geven samen kunst te maken, te leren en te ontdekken. All you can Art laat al zeven jaar zien welke verbindende rol kunst kan spelen binnen de maatschappij. Ook de Pauluskerk heeft al langere tijd een kunst- en cultuurprogramma. Na een succesvolle samenwerking afgelopen najaar tijdens het All you can Art project Kunst blijft Slapen, waarbij kunst uit de collectie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed uit logeren ging in de Pauluskerk, ontstond de wens om kunstenaars langere tijd een rol te laten spelen binnen de kerk.

‘’Het maken van kunst is helend en zorgt ervoor dat een mens meer is dan iemand met een probleem, maar iemand met talenten en de mogelijkheid iets te geven.‘’ – Ranfar Kouwijzer, predikant-directeur Pauluskerk Rotterdam.

Verbinding met elkaar en de stad

Door samen aan de slag te gaan met kunst ontstaan er waardevolle inzichten en nieuwe dialogen en worden bezoekers van de Pauluskerk – variërend van mensen die dak- en thuisloos zijn, mensen zonder geldige verblijfspapieren en kwetsbare jongeren en ouderen – met elkaar en met de stad Rotterdam verbonden. Bewoners van de stad worden de komende weken ook nadrukkelijk uitgenodigd binnen te lopen in de Pauluskerk en mee te doen met het kunstproject, waarin het thema ‘Safe Space’ centraal staat. Kunstenaars Tirzo Martha, Goretti Pombo en Rieneke de Vries zijn drie dagen per week aanwezig en gaan aan de hand van het meester-gezel principe aan het werk met bezoekers in het Open Atelier in de kerkzaal. Een plek waar eenieder kan samenkomen om kunst te maken, elkaar te inspireren en met elkaar in gesprek te gaan. Iedereen is welkom om bij te dragen aan de organisch groeiende tentoonstelling die tot en met vrijdag 10 juni te zien is.

All you can Art 2022

Kunsthal Rotterdam en Instituto Buena Bista Curaçao startten zeven jaar geleden All you can Art: een Open Atelier, Summerschool en tentoonstelling in één. Onder de bezielende leiding van David Bade en Tirzo Martha werkt een team van kunstenaars samen met talrijke buurtinitiatieven, kunstenaars, studenten, wijkbewoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen. Deze zomer vinden het Open Atelier en de Summerschool weer plaats in de Kunsthal waarbij wordt samengewerkt met vele partners in de stad. Tijdens de Summerschool staat talentontwikkeling centraal en krijgen creatieve talenten – van alle leeftijden en achtergronden – de kans zich zes weken lang op artistiek gebied te ontwikkelen. Na vele succesvolle zomeredities op rij ontstond de wens All you can Art duurzaam voort te zetten, waarbij de mentaliteit, laagdrempeligheid en beweeglijkheid van All you can Art voorop blijven staan. Met het project Kunstness – dat in maart in 2022 van start ging in samenwerking met partner Reakt – is All you can Art voor het eerst een jaarrond actief binnen én buiten Rotterdam. Kijk voor meer informatie op http://www.kunsthal.nl/allyoucanart

Fotobijschrift: All you can Art kunstenaar David Bade aan het werk tijdens een kerkdienst in de Pauluskerk op 1 mei 2022. Foto Marco De Swart

samenwerkingspartners

> Voor meer persinformatie en/of fotomateriaal kunt u contact opnemen met de afdeling communicatie van de Kunsthal Rotterdam: Sabine Parmentier, t. 010-4400321, 06-52636232; Caroline van den Boomgaard, t. 010- 4400391, 06-10901348; communicatie@kunsthal.nl

> Bij publicatie graag vermelden: info 010-4400301, http://www.kunsthal.nl, openingstijden: dinsdag t/m zondag 10.00 – 17.00 uur

Over Instituto Buena Bista (IBB)

Het IBB is het in 2006 opgerichte centrum voor contemporaine kunst op Curaçao, onder leiding van kunstenaars David Bade (Curaçao, 1970) en Tirzo Martha (Curaçao, 1965). Het IBB is een vooropleidingsinstituut en een plek voor hedendaagse kunst, die jonge talenten van het eiland scout, hen begeleidt en voorbereidt op de juiste vervolgopleiding in het creatieve veld. IBB is op Curaçao gelokaliseerd op het terrein van de actieve psychiatrische instelling – Klinika Capriles – en patiënten, leerlingen, amateurs en kunstenaars begeven zich onder elkaar, zodat er incidenteel en gepland wordt samengewerkt. Daarnaast faciliteert IBB ‘artist in residence’ ateliers waarbij Nederlandse en internationale gastkunstenaars en filmregisseurs lesgeven aan de jongeren, hun eigen project uitvoeren en altijd als voorwaarde een werk – ontstaan op het eiland – achterlaten voor de veelzijdige collectie van IBB. Inmiddels zijn meer dan honderd alumni IBB-ers aan een vervolgopleiding gestart, waar zij dankzij de steun van IBB en hun sterke portfolio’s zijn aangenomen.

Over Kunsthal Rotterdam

Kunsthal Rotterdam is een van de toonaangevende culturele instellingen in Nederland, gelegen in het Museumpark in Rotterdam. Ontworpen door de beroemde architect Rem Koolhaas in 1992, biedt de Kunsthal zeven verschillende tentoonstellingsruimtes. Jaarlijks presenteert de Kunsthal een gevarieerd programma van circa 23 tentoonstellingen. Omdat er altijd meerdere tentoonstellingen tegelijk te bezichtigen zijn, biedt de Kunsthal een avontuurlijke reis door verschillende werelddelen en kunststromingen. Cultuur voor een breed publiek, van moderne meesters en hedendaagse kunst tot vergeten culturen, fotografie, mode en design. Bij de tentoonstellingen wordt het uitgebreide activiteitenprogramma Kunsthal LIVE georganiseerd.

Over de Pauluskerk

Het Diaconaal Centrum Pauluskerk komt op voor álle mensen in Rotterdam en omgeving die het zonder hulp niet redden: dak- en thuislozen, verslaafden, mensen met psychiatrische problemen, mensen zonder geldige verblijfspapieren, zonder betaald werk, jongeren zonder gevoel voor richting in hun bestaan en kwetsbare ouderen. Het uitgangspunt voor de Pauluskerk is het belang en het ‘perspectief op beter’ van deze mensen. Zie voor meer informatie http://www.pauluskerkrotterdam.nl

