Colaboracion entre Aruba Circular Economy Foundation y Gobierno di Aruba

6 mei 2022 – Ministerio di Asuntonan Economico, Comunicacion y Desaroyo Sostenibel hunto cu e Aruba Circular Economy Foundation (“ACEF”) a firma un memorandum of understanding (MOU) durante un ceremonia virtual. E enfoke di ACEF lo ta aumenta e consciencia riba e tema di economia circular pa asina acelera e transicion pa un modelo economico sostenibel, independiente y inclusivo pa Aruba.

ACEF ta un fundacion non-profit y ta consisti di miembronan local y internacional cu experticio diverso y experiencia trahando riba e temanan di sostenibilidad y economia circular. E focus di e fundacion ta pa crea consciencia (awareness), promove conocemento di economia circular, y stimula “circular thinking and practice” – pues pensamento y practica (estilo di bida) circular – na Aruba.

Minister Geoffrey Wever ta contento di por inicia e partnership aki hunto cu ACEF. Cu e colaboracion lo por sigura miho esfuerso den inspira, motiva y empodera cuidadano di Aruba y tambe negoshinan local pa haci e transicion den un ritmo mas rapido. E parti di “public awareness” ta importante pa e ministerio su implementacion di “Circular Economy Action Plan” cual oficialmente lo ser lansa fin di e luna aki.

Firmamento di e MOU ta sirbi como un prome paso concreto den e direccion di un partnership colaborativo duradero entre Gobierno di Aruba y ACEF pa asina cuminsa implementa e “Circular Economy Action Plan”. Ambos organisacion y gobierno ta kere firmemente den e oportunidadnan cu e economia circular ta representa pa e desaroyo di Aruba, y ta comprometi den stimula e transicion mas pronto posibel.

Durante e reunion tabata tey presente pa firma Mr. Geoffrey Wever (Minister di Asuntonan Economico, Comunicacion y Desaroyo Sostenibel) y Mr. Egidio Bundel (Presidente di ACEF), acompaña pa Mr. Bauke Feenstra (Treasurer ACEF), Mrs. Eunice Semeleer (Sustainability Policy and Strategy Advisor) and Mr. Jeremy Croes (Circular Economy Project Lead).

*********

Partnerschap tussen het Ministerie van Economische Zaken, Communicatie & Duurzame Ontwikkeling en de Aruba Circular Economy Foundation (ACEF)

6 mei 2022 – Het Ministerie van Economische Zaken, Communicatie & Duurzame Ontwikkeling van Aruba en ACEF hebben tijdens een virtuele ceremonie een Memorandum of Understanding (MOU) ondertekend. Deze partnership is in het leven gebracht om het bewustzijn met betrekking tot circulaire economie te vergroten, om zo de transitie naar een duurzaam, circulair, zelfredzaam en inclusieve economie op Aruba te versnellen.

De Aruba Circular Economy Foundation (ACEF) is een non-profit stichting die zich richt op het creëren, bevorderen en stimuleren van bewustzijn en kennis over de circulaire economie, en het circulair handelen op Aruba. Het team bestaat uit een groep (inter)nationale professionals met uiteenlopende kennis en ervaring op het gebied van duurzaamheid en circulaire economie.

Het ministerie is dan ook verheugd en trots om haar officiële samenwerking met ACEF aan te kondigen. Door de krachten te bundelen kunnen we Arubaanse burgers en bedrijven veel sneller inspireren, motiveren en empoweren. Deze samenwerking is essentieel voor de succesvolle uitvoering van het Actieplan Circulaire Economie van het ministerie, dat later deze maand officieel van start gaat.

De ondertekening van dit MOU dient als een eerste stap richting een lange en succesvolle samenwerking tussen het ministerie en ACEF, die beiden geloven dat de circulaire economie enorme kansen biedt voor de duurzame ontwikkeling van Aruba.

De virtuele ondertekeningsceremonie werd bijgewoond door de heer Geoffrey Wever (minister van Economische Zaken, Communicatie & Duurzame Ontwikkeling), de heer Egidio Bundel (voorzitter ACEF), de heer Bauke Feenstra (penningmeester ACEF), mevrouw Eunice Semeleer (adviseur duurzaamheidsbeleid en -strategie bij het ministerie) en de heer Jeremy Croes (circular economy lead, ook bij het ministerie).

Share on: WhatsApp

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr



Pinterest

Pocket



Skype