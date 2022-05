𝐎𝐍𝐃𝐄𝐑𝐙𝐎𝐄𝐊 𝐌𝐈𝐓𝐓𝐄: 𝐍𝐨𝐠 𝐝𝐫𝐢𝐞 𝐚𝐚𝐧𝐡𝐨𝐮𝐝𝐢𝐧𝐠𝐞𝐧, 𝐡𝐮𝐢𝐬𝐳𝐨𝐞𝐤𝐢𝐧𝐠𝐞𝐧

In de nacht van woensdag 11 mei 2022, en donderdag 12 mei 2022 heeft het Recherche Samenwerkingsteam (RST) onder toezicht van de rechter commissaris (RC) drie personen aangehouden en doorzoekingen verricht in drie woningen en op adressen van twee bedrijven op Sint Maarten.

De aanhoudingen van J.A.D., S.B.F. and N.M.B.H. en de doorzoekingen zijn in verband met een omvangrijk onderzoek genaamd “Mitte” en is gericht op fraude in verband met de opruim- en herstelwerkzaamheden die zijn uitgevoerd op Princess Juliana International Airport na orkaan Irma. In november 2021 werden al twee andere verdachten in het Mitte-onderzoek aangehouden.