Rotary Club Willemstad ta organisá di 16 edishon di Rotarally / Rotary Club Willemstad organiseert 16e editie Rotarally

Rotary Club Willemstad ta organisá di 16 edishon di Rotarally

Djadumingu 29 di mei ya ta di 16 bia ku Rotary ta organisá e kareda di pùzel popular serka grandi i chikí. E bia akí ta usa e fondonan rekoudá pa diferente proyekto pa hubentut.

Kareda di pùzel

E aña akí atrobe e organisashon a krea un ruta bunita ku grandi i chikí, miembronan di famia, bisiña- òf amigunan i parehanan por kore. E ruta ta dura mas o ménos dos ora i mei, ta adekuá pa tur tipo di outo, i ta pasa den barionan remarkabel. Di e forma akí bo no a mira Kòrsou nunka. Komienso di e kareda ta entre 13:00 i 14:00 riba lugá di parker di MCB na Rooi Catootje, i ta kaba na Hòfi Fidel na Sta Catharina. Ta kore e ruta basá riba tarea / lista di pregunta. Bo tin mucha den outo? No ta problema, Rotary ta sòru pa un buki kreativo di pinta i tambe steft pa klùr. Esun ku entregá e plachi di klùr mas bunita, ta haña un bunita premio.

Partisipashon

Entretantu Rotarally a bira un konsepto popular na Kòrsou. E aña akí tambe tin premio bunita pa gana.

Pa 125 florin pa outo bo por partisipá, esaki ta inkluí 2 karchi pa BBQ i 2 soft drink. Ta bende karchi na: Van den Tweel Zeelandia, Mensing’s Caminada, Bruna, Bottles i via miembronan di Rotary Club Willemstad. Karchi di BBQ èkstra ta kosta 35 florin ( pa mucha te 10 aña 12,50) i ta na benta na final di e ruta.

Foto: selfie van de Rotarally 2019

NEDERLANDS

Rotary Club Willemstad organiseert 16e editie Rotarally

Zondag 29 mei is het alweer de 16e keer dat Rotary de populaire puzzelrit voor jong en oud organiseert. Deze keer komt het geld ten goede aan verschillende jeugdprojecten.

Puzzelrit

Dit jaar heeft de organisatie weer een mooie rit samengesteld die door jong en oud, familieleden, buren of vrienden en partners gereden kan worden. De route duurt ongeveer 2,5 uur en is geschikt voor elk type auto en brengt je door opmerkelijke buurten. Zó zag je Curaçao nooit. De start vindt plaats tussen 13:00 en 14:00 op de parkeerplaats van MCB Rooi Catooitje en eindigt bij Hofi Fidel bij Sta Catharina. Op basis van een opdrachten/vragenlijst, wordt de rit gereden. Heb je kinderen in de auto? Geen probleem, Roatry zorgt voor een speel- en kleurboekje met kleurtjes en voor wie de mooiste kleurplaat inlevert, wacht een mooie prijs.

Deelname

De Rotarally is inmiddels een begrip op Curaçao geworden en ook dit jaar zijn er weer mooie prijzen te winnen.

Voor f 125 per auto doe je mee, inclusief twee BBQ-tickets en 2 soft drinks. Kaarten zijn te koop bij: Van den Tweel Zeelandia Mensing’s Caminada, Bruna en Bottles en via de leden van Rotary Club Willemstad. Een extra BBQ-ticket kost f 35 (voor kinderen tot 10 jaar f 12.50) en is te koop bij het eindpunt.

Foto: selfie van de Rotarally 2019

Share on: WhatsApp