𝐌𝐚𝐫𝐞𝐜𝐡𝐚𝐮𝐬𝐬𝐞𝐞 𝐬𝐩𝐨𝐨𝐫𝐭 𝐦𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚𝐢𝐫 𝐨𝐩 𝐢𝐧 𝐇𝐞𝐞𝐫𝐥𝐞𝐧 𝐧𝐚 𝐚𝐛𝐬𝐞𝐧𝐭𝐢𝐞 𝐨𝐩 𝐤𝐚𝐳𝐞𝐫𝐧𝐞 𝐨𝐩 𝐂𝐮𝐫𝐚ç𝐚𝐨

Dinsdagavond heeft de Koninklijke Marechaussee in Heerlen een militair opgespoord op verzoek van Het OM op Curaรงao. De man was niet teruggekeerd van verlof en werd na het verzoek binnen een uur getraceerd door de Marechaussee in Limburg.

๐ƒ๐ž๐ฌ๐ž๐ซ๐ญ๐ข๐ž

Een van de taken van de Koninklijke Marechaussee is de militaire politietaak. De KMar treedt op als politie voor alle Defensie onderdelen. Mocht er dus een strafbaar feit worden gepleegd door een militair, is het de taak van de KMar om hier tegen op te treden. Een van die strafbare feiten is desertie. Dit is het permanent verlaten van een krijgsmacht zonder toestemming.

Wanneer een ongeoorloofde afwezigheid langer dan 30 dagen duurt (in oorlogstijd 7 dagen), is hier sprake van. Er staan straffen op, al maakt het daarbij wel uit of een militair in oorlogs- of vredestijd deserteert. De maximale straf is twee jaar, behalve tijdens een missie – dan is het 7,5 jaar.

