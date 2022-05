Notisia di polis di djabierne 20 di mei te ku djaluna 23 di mei 2022/Politieberichten van vrijdag 20 mei tot en met maandag 23 mei 2022

Notisia di polis di djabièrnè 20 di mei te ku djaluna 23 di mei 2022

Aksidente

Riba djadumingu 22 mei alrededor d i 3 or di mardugá un aksidente entre un outo i un skuter a tuma lugá riba Kaya Nikiboko Nort. Ambulans a transportá shofùr di e skuter pa hospital pa tratamentu médiko. A hasi un tèst di supla ku shofùr di e outo i pa motibu di e resultado a detené pa manehá bou di influensia di alkohòl.

Mèldu

Bo ta testigu di un situashon sospechoso? Bo ta mira komportamentu sospechoso òf un echo kastigabel ta tuma lugá? Mester di yudansa mesora? Mèldu esaki na polis. Polis ta evaluá kiko e posibilidatnan ta pa tuma akshon.

Unda mi ta mèldu kiko?

Por mèldu tantu via number di telefòn 717 8000, 715 8000 komo na bali di warda di polis. Naturalmente bo por mèldu serka e agente polisial riba kaya tambe.

Bo ta preferá keda anónimo? E ora ei por uza e number di telefòn 9310.

Yama 911 den situashon di urgensia òf ora gara un persona ta kometé un akto kastigabel. Yama 911 ora mester di ayudo den situashonnan di bida òf morto. Ora señalá situashonnan sospechoso òf si bo ta testigu di un krímen. Òf por ehèmpel despues di un aksidente di tráfiko, kandela òf ora un hende ta kibra pa drenta. E ora ei kada sekònde ta konta.

Ku ken mi por yama?

911 (emergensia/gara)

717 8000 òf 715 8000 (no ta emergensia, pero mester di atenshon di polis)

9310 (liña di tep anónimo)

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 717 7251.

Politieberichten van vrijdag 20 mei tot en met maandag 23 mei 2022

Aanrijding

Op zondag 22 mei vond omstreeks 03:00 uur een aanrijding tussen een auto en een scooter plaats op de Kaya Nikiboko Noord.

De bestuurder van de scooter werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de auto werd aan een blaastest onderworpen en werd naar aanleiding van het resultaat aangehouden voor het rijden onder invloed.

Melden

Bent u getuige van een verdachte situatie? Ziet u verdacht gedrag of een strafbaar feit gebeuren? Is er direct hulp nodig? Meld het de politie. De politie beoordeelt wat de mogelijkheden zijn om actie te ondernemen.

Waar meld ik wat?

Een melding maakt u zowel via telefoonnummer 717 8000, 715 8000 als aan de balie van een politiebureau. Natuurlijk kunt u ook een melding maken via de agent op straat. Wilt u liever anoniem blijven? Gebruik dan het telefoonnummer 9310.

Bel 911 bij spoed of heterdaad situaties. Bel 911 als hulp bij direct levensbedreigende situaties nodig is. Ook wanneer u verdacht gedrag signaleert of getuige bent van een misdrijf. Of bijvoorbeeld na een verkeersongeluk, bij brand of wanneer iemand inbreekt. Dan telt elke seconde.

Met wie kan ik bellen?

911 (spoed of heterdaad)

717 8000 of 715 8000 (geen spoed, wel politie)

9310 (anonieme tip lijn)

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 717 7251.

