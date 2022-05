Jocelyne M.M. Croes: Durante seminario di hende muhe na Universidad di Aruba, JOCELYNE CROES TA DUNA SPLICACION AMPLIO DI ‘ARUBA NATIONAL GENDER POLICY’

ORANJESTAD– Durante e seminario dedica na hende muhe organinsa pa Gobierno di Aruba y Universidad di Aruba, señora Jocelyne M.M. Croes, Presidente di e ‘Gender Steering Committee’ y Presidente di e “Comision Nacional Metanan Mundial pa Desaroyo Sostenibel (SDGs)”, a duna un presentacion na unda ampliamente el a duna un splicacion riba e prome ‘Gender Policy’ di Aruba cu a wordo aproba pa Conseho di Minister. Aruba National Gender Policy a wordo desaroya pa un grupo cu por cierto tur ta hende muhe. Señora Croes a remarca cu porfin, na aña 2022, finalmente Aruba tin un Gender Policy official cu un plan di accion y un framework pa monitoria y evalua e implementacion di e plan aki.

E gender policy ta un guia y plan di accion pa Gobierno, pa sector priva, pa NGOs, enseñansa y pa tur hende. Señora Croes a duna di conoce cu no solamente na Aruba, pero mundialmente, ainda tin desigualdad di genero. Esaki ta stroba e meta pa trece e balance den genero. “No por tin desaroyo sostenibel y progreso, no por tin sociedadnan husto y resiliente sin elimina descriminacion di hende muhe. Tur na statestiek na Aruba tambe ta indica cu e hende muhe ta esnan cu mas mester avansa den e parti social, economico y tambe den politica. Nos ta na 2022, y nos tin nos prome Minister President femenino na Aruba”, señora Jocelyne a expresa.

Señora Croes a indica e importancia pa comprende e palabra ‘genero’ y a duna e definicion cu ta prevalece den e documento di e prome gender policy di Aruba. E terminologia ‘genero’ ta wordo uza pa describi e rol social y caracteristicanan cu ta atribui na sernan masculino y femenino basa riba nan diferencianan biologico. ‘Genero’ ta diferente di ‘sexo’ cual ta relata na e diferencianan biologico entre homber y muhe. Identidadnan di genero no ta fiho, pero ta cambia segun tempo, sitio, preferencia y contexto cultural.

Pa desaroya e gender policy pa Aruba, e comision a analisa e framework internacional y local. E meta ta pa elimina tur forma di descriminacion contra hende muhe, e tratado di CEDAW (Convention on the Elimination of Discrimination against Women) cu Aruba tambe ta parti di dje y cu ta haci cu Aruba tin un obligacion pa yega na e meta aki di elimina desigualdad di genero.

E Metanan di Desaroyo Sostenibel, SDGs, tambe a pone igualdad di genero central pa desaroyo sostenibel di hende muhe y Aruba a comete su mes pa implementa esaki. SDG 5 ta brinda un manera specifico pa midi e progreso di e hende muhe. Ademas igualdad di genero ta tin relevancia y tin un impacto riba tur e otro SDGs. Desaroyo sostenibel pa e hende muhe ta crea mas oportunidad, mas productividad y desaroyo economico, y mas desaroyo sostenibel.

E strategianan den e gender policy ta basa riba e vision, mision y riba puntonan di salida strategico. Esakinan ta mara na indicadornan di unda nos kier bay. E vision ta pa normalisa y alinea igualdad di genero y ’empoderacion’ di hende muhe den Aruba su strategia di desaroyo y den general y particularmente den implementacion di e plan di SDG, NSP, e modelo di recuperacion economico y organo di Reino pa e programa di reforma y desaroyo di pais. Meta ta pa crea y permiti un ambiente pa igualdad di genero y ’empoderacion’ di hende muhe den tur sector di Aruba su sociedad y economia, pa yega na un Aruba mas resliente y na unda tur genero ta goza di un miho calidad di bida.

Na final, señora Croes a referi na e tema di e conferencia, ‘Strong women choose to challenge’ y a expresa cu ta un escogencia pa lidera, si tin e oportunidad. Pero oportunidadnan mester wordo crea. “Mi ta contento cu Prome Minsiter a haci un escogencia pa traha un ‘Gender Policy’ y haci un diferencia pa nos hende muhenan. Prome Minister a haci un escogencia pa dun’e balor. Ban nos tur duna balor na esaki. Gobierno no por haci esaki su so. Prome Minister no por haci esaki su so. Ami no por haci esaki mi so. E ta tuma esfuerso di nos tur pa logra”.

Señora Jocelyn ta gradici Prome Minister pa e iniciativa pa desaroya e prome Gender Policy pa Aruba. E ta gradici e ‘Gender Steering Committee’ pa a haci esaki posibel despues di hopi trabou. Awo Aruba ta conta cu un Gender Policy official pa asina Aruba por tin un desaroyo mas husto y sostenibel.

E siguiente hende muhenan aki ta forma e ‘Gender Steering Committee’ cuminsando pa Presidente di e comision, Jocelyne M.M. Croes, Miangela Iris Ras, (CEDEHM), (Deputy Chair), Judesca Briceno, (DEACI), Olivia Croes, (DBB), Michelle de Groot, (ATIA), Lisette Geerman-Gomez, (MinAZ), Clementia Eugene, (UA), Sharon Frankel, President, Aruba Banker’s Association (ABA), Merl Gibbs, (DSZ), Desiree Helder, (CBS), Paula Kibbelaar, (IPA), Yvonne Lee- Perez, (DAO), Magaly Maduro, (FCVR), Ghislaine Nicolas, (DBB), Diana Wever- Salcedo, Psicologo, Tisa La Sorte, CEO and Malinda Hassel (AHATA). Sosten logistico y legal di Helen Dirks y Anouk Balentina, (CEDEHM), Mariska Koolman, (DWJZ).

Pa lesa mas di e contenido di e ‘Aruba National Gender Policy’, por haya esaki riba e Plataforma ISSUU: https://issuu.com/gabinetewevercroesaruba/docs/aruba_nacional_gender_policy_2022?fr=sNzBjYzIwOTgzNQ

