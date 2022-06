Notisia di polis di djabièrnè 3 di yüni te ku djaluna 6 di yüni 2022 / Politieberichten van vrijdag 3 juni tot en met maandag 6 juni 2022

Notisia di polis di djabièrnè 3 di yüni te ku djaluna 6 di yüni 2022

Aksidente na Kaya Korona

Alrededor di 2.45 or di mardugá di djaluna 6 di yüni, sentral di polis a risibí notifikashon tokante un aksidente ku un skuter riba Kaya Korona. Un persona a topa ku un hòmber benta abou riba kaminda i na algun distansia ,e skuter tambe benta abou. Ambulans a transportá shofùr di e skuter pa hòspital pa tratamentu médiko. Su situashon tabata krítiko. Departamentu di tráfiko ta investigando e kaso.

Kiebro den establesimentu di hóreka

Riba djadumingu 5 di yüni a drenta keho di kiebro den un establesimentu di hóreka situá na Kaya Grandi. Deskonosínan a drenta e edifisio via di un bentana i bai ku entre otro un seif, ku sèn kèsh komo kontenido. Ta investigando e kaso.

Aksidente Plaza Reina Wilhelmina

Riba djasabra 4 di yüni, alrededor di 4 or di mardugá un aksidente ku un outo a tuma lugá na Plaza Reina Wilhelmina den besindario di pòstkantor. Shofùr di e outo a deklará ku e ku e pasahero di e outo tabata pleita dor di kua el a drenta e bògt ku velosidat muchu haltu dor di kua el a pèrdè kontrol riba e stür i a aksidentá. Personal di ambulans a kontrolá e shofùr i e pasahero na e sitio mes despues di kua ambulans a transportá e pasahero pa hospital pa tratamentu médiko.

Politieberichten van vrijdag 3 juni tot en met maandag 6 juni 2022

Aanrijding Kaya Korona

Op maandag 6 juni kreeg de politiecentrale melding dat er een aanrijding met een scooter had plaatsgevonden op de Kaya Korona. Een andere weggebruiker zag een persoon op het wegdek liggen en enkele meters verderop een scooter. De bestuurder van de scooter werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling. De Verkeersafdeling is bezig met het onderzoek van deze zaak.

Inbraak horecagelegenheid

Op zondag 5 juni werd aangifte gedaan van inbraak in een restaurant aan de Kaya Grandi. Onbekenden zijn via een raam het pand binnengekomen en hebben onder andere een kluis, met als inhoud contant geld, meegenomen. De zaak wordt onderzocht.

Aanrijding Plaza Reina Wilhelmina

Op zaterdag 4 juni vond omstreeks 04:00 uur een aanrijding met een auto plaats bij de Plaza Reina Wilhelmina in de omgeving van het postkantoor. De bestuurder verklaarde dat zij met de inzittende ruzie had waardoor zij te hard de bocht in ging, de macht over het stuur verloor en hierdoor een aanrijding veroorzaakte. De bestuurder en de inzittende werden ter plekke door het ambulance personeel behandeld waarna de inzittende naar het ziekenhuis werd gebracht voor medische behandeling.

