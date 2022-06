Prome Minister Evelyn Wever-Croes: NO TIN DERECHO NI BASE LEGAL PA CAMBIA SALARIO DI ESNAN CU TA CAY BOU DI E NORMA

Den conferencia di Prensa di Gobierno di Aruba diahuebs mainta, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a aclarea cierto preocupacionnan cu tin pa loke ta trata e Wever-Croes Norm. “Por a tuma nota cu tin panico ta wordo sembra den comunidad pa algun entidad sosteni pa oposicion, bisando cu Gobierno lo baha salario di tur trahado semi publico. Prome Minister contraarestando esaki enfatisando esaki no ta e caso. Prome Minister a splica e aspectonan cu ta causa e preocupacionnan aki indicando cu Gobierno a tene bon cuenta cu nan momento cu a traha riba e Wever-Croes Norm.

“Trickle down effect”:

Prome Minister a enfatisa cu no tin motibo pa panico y a splica den un grafico tocante e “trickle down effect”. Por ehempel un entidad cu ta paga 14 luna; 12 luna salario, plus vakantie uitkering, plus bonus, cu den sector semi-publico ta usual, tin un pensioen opbouw, anto e ora e norma lo ta mas o menos 16,500 florin pa luna. Si un director ta gana 20,000 florin pa luna, e lo ta riba e norma (punto cora den e grafico adhunto). E puntonan blauw den e grafico ta representa trahadonan cu ta gana menos cu e suma di 16.500, menos di e norma.

No tin derecho ni base legal pa cambia salario di esnan cu ta cay bou di e norma:

Cu e Wever-Croes Norm, esunnan cu ta cay riba e norma lo baha bay na e norma. E ley aki no ta duna niun espacio na esnan cu ta bou di e norma pa nan salario wordo mishi manera oponentenan ta malinformando causando panico asina den e trahadonan aki. E ley aki no ta duna Gobierno derecho ni e base legal pa cambia salario di esnan cu ta cay bou di e norma. Pero si, e ley lo mishi cu salario di esnan cu ta gana riba e norma di 16.500 florin.

“Brain drain”:

Prome Minister a menciona un otro aspecto cu ta trece preocupacion, e “brain drain”. Tin varios compania estatal cu a trece na atencion di Gobierno cu si encaso e ley aki drenta na vigor y nan no por paga salario halto na profesionalnan, esakinan lo bay den exterior caminda cu nan lo gana mas placa. Prome Minister a indica cu esaki ta un preocupacion cu Gobierno ta comparti y p’esey den articulo 2, inciso 2 letter B, tin e posibilidad caba den e ley cu ta na Parlamento pa haci excepcion den cierto caso.

“Un di e argumentonan cu Gobierno lo aplica na momento di haci excepcion, ta pa evita “brain drain”. Tambe ta bay mira na e posicion di concurencia di e compania si esaki ta hunga un rol. Tambe tin mas argumento hopi concreto cu lo hunga un rol ora cu bin na un excepcion den articulo 2, inciso 2 letter B pa evita di perde nos profesionalnan”, Prome Minister a duna di conoce.

