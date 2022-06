Registro Sivil or di 16 di yüni temporalmente ta habrí èkstra for di 3’or di mèrdia te 7’or di anochi or pa por yuda siudadanonan ku no tin sita.

06/15/2022

Algun tempu kaba departamento di Registro Sivil ta enfrentá problema pa inkorporá e sistema digital di traha afsprak den e servisio na públiko. Komo entidat públiko nos ta haña e desaroyo akí inaseptabel i fastioso pa tur hende enbolbí. Pa e motibu akí durante e periodo tras di lomba internamente nos a tuma algun medida pa redusí e tempu di warda i e reinan dilanti e edifisio di Registro Sivil i pa por yuda bo komo siudadano den un forma mas rápido i adekuá posibel.

For di 16 di yüni temporalmente ta habrí èkstra for di 3’or di mèrdia te 7’or di anochi or pa por yuda siudadanonan ku no tin sita. Banda di esaki nos lo bai hasi uso di personal èkstra pa por atendé ku e kantidat grandi di bishitante durante e periodo binidero.

Pa evitá ku tòg ta surgi rei largu di espera, nos ta supliká bo komo siudadano pa tene kuenta ku lo siguiente:

Sòru pa bo tin tur e dokumentunan òf papelnan nesesario huntu ku bo ora bo ta bai Registro Sivil pa hasi un petishon. Promé ku bo bishita, pa kada produkto òf petishon bo por lesa kua ta e dokumentunan ku bo tin mester pa laga tuma esaki den tratamentu;

Den kaso ku ya kaba bo tin un sita digital, e ora ei tene bo mes mas tantu posibel na e sita akí. Si sinembargo pa motibu di por ehèmpel un karakter di urgensia no por otro, e ora ei bo tin ku indiká na bali di Registro Sivil ku bo tin un sita kaba i laga anulá / kita e sita akí despues.

Ku e medidanan menshoná akí riba nos ta spera ku nos por yuda bo komo siudadano mas mihó posibel pa optené e dokumentunan òf servisionan ku bo tin mester. Lo hasi máksimo esfuerso pa gana konfiansa bèk di públiko.

Burgerzaken vanaf 16 juni tijdelijk elke donderdag van 15:00 tot 19:00 uur extra geopend

15 juni 2022

Al enige tijd zijn er lange wachtrijen buiten bij de afdeling burgerzaken. Als openbaar lichaam vinden we deze ontwikkeling onacceptabel en vervelend voor onze burgers.

Daarom hebben we de afgelopen periode intern enige maatregelen genomen om de wachttijden en de rijen voor het gebouw van Burgerzaken terug te dringen en u als burgers zo snel en adequaat mogelijk te kunnen helpen.

Vanaf 16 juni zullen wij tijdelijk elke donderdag van 15:00 tot 19:00 uur extra geopend zijn om burgers die geen afspraak hebben te kunnen helpen.

Daarnaast zullen we extra personeel inzetten om de grote drukte de komende tijd op te kunnen vangen.

Om te voorkomen dat er alsnog lange wachtrijen ontstaan vragen wij u als burgers rekening te houden met het volgende:

Zorg dat u alle benodigde documenten of bescheiden bij u hebt wanneer u naar Burgerzaken gaat om een verzoek in te dienen. Voorafgaand aan uw bezoek kunt u per product/verzoek lezen welke documenten u nodig heeft om deze in behandeling te laten nemen;

Indien u al een digitale afspraak heeft, houdt u zich dan zoveel mogelijk aan deze afspraak. Mocht het echter, door bijvoorbeeld een spoedeisend karakter, niet anders kunnen dan dient u bij de balie van Burgerzaken aan te geven al een afspraak te hebben en deze afspraak later te annuleren/verwijderen.

Met de bovenstaande maatregelen hopen we dat wij u als burgers zo goed mogelijk te helpen bij het verkrijgen van de door uw benodigde documenten of diensten. Daarnaast willen we alles in het werk zetten om uw vertrouwen terug te winnen.

Share on: WhatsApp