Notisia di polis di djárason 15 di yüni te ku djabièrnè 17 di yüni 2022/Politieberichten van woensdag 15 juni tot en met vrijdag 17 juni 2022

Notisia di polis di djárason 15 di yüni te ku djabièrnè 17 di yüni 2022

A haña outo prosedente di ladronisia bèk

Riba djaweps 16 di yüni a duna keho di kiebro den un akomodashon turístiko situá na Bulevar E.E.G. deskonosínan a kibra drenta den e akomodashon i bai ku entre otro vários artíkulo elektróniko, yabi i tambe un outo kolo blanku di marka Changan. Algu mas lat a topa ku e outo den un mondi den besindario di Kaya Calixta. A tou e outo bai warda di polis kuné pa mas investigashon.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 9310.

Politieberichten van woensdag 15 juni tot en met vrijdag 17 juni 2022

Auto afkomstig van diefstal teruggevonden

Op donderdag 16 juni werd aangifte gedaan van inbraak in een toeristische accommodatie aan de E.E.G. Bulevar. Onbekenden hebben in de accommodatie ingebroken en hebben onder andere diverse elektronische apparaten, sleutels en een witte auto van het merk Changan meegenomen. Iets later werd de auto in een mondi ter hoogte van de Kaya Calixta aangetroffen. De auto werd naar het politiebureau gesleept voor verder onderzoek.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 9310.

