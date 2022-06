Afgelopen vrijdag kreeg het Rescue and Coordination Center van de Kustwacht via VHF kanaal 16 een melding binnen van een vaartuig die in problemen was. De kapitein gaf aan dat zijn vissersboot met problemen met het afkoelsysteem kampte en dat hij niet verder kon varen. Het RCC lichte meteen het steunpunt Aruba in zodat een Metal Shark naar de locatie van het vaartuig genaamd, Mishaili kon gaan.