Disertashon Quincy Girigorie: 21 di yüni 2022 durante e reunion di Komishon Sentral den kual a trata: Proyekto di lei konteniendo stipulashon di reglanan pa entidatnan afiliá na gobièrnu.

Sra Presidente, Gabinete Pisas atrobe ta pone nos pais i parlamento dilanti un sukumpé! Atrobe ta Parlamento su bùrt pa purba skapa e situashon.

Sra Presidente, dia 24 di Sèptèmber 2021 RMR a informá Gobièrnu di Kòrsou ku mester hasi adaptashon na e lei aki. A papia riba ki tipo di grondslag mester usa i a informá e islanan ku mester harmonisá e leinan, esta nan mester ta den mesun direkshon. SER den su konseho for di Novèmber 2020 a bisa meskos. Sinembargo Gobièrnu no a hasi praktikamente nada i awor ta Parlamento ta sinta ku e sukumpé.

Sra Presidente laga un kos ta kla. Mester regulá salario di funshonarionan tòp di entidatnan di pueblo. E echo ku te awe tin algun funshonario tòp di entidat di pueblo (no tur) ta gana salarionan astronómiko i no hustifiká ta inaseptabel den nos komunidat. Mester pone un paro na esaki. For di òktober 2016 nos ta drai rònt riba e tema aki i mester kaba e trayekto. Nos no por splika komunidat dikon si por tuma desishon rápido riba sierto gruponan ménos pudiente i ora yega na esnan ku ta gana mas nos ta keda drai. Pues mester hasi pa kaba. Tin ku “Ban pa Bai”.

Ta bisto ku un grupo chikí lo no ta kontentu, pero “asi sea”. Tin un grupo grandi ku tin años sin por ta kontentu.

Awor, mi ta di akuerdo ku momentu ku hasié, mester hasié na drechi si. Ta lamentabel ku te awe gobièrnu no por splika e diferensia entre e norma di Aruba, SXM i Kòrsou. Te awe gobièrnu no por splika kon a tene kuenta ku kondishonnan sekundario i kua si, kua nò a tene debido kuenta kuné.

Te awe no por splika dikon Aruba su norma ta 35% mas haltu ku esun di Kòrsou! Ta for di febrüari e konseho di RvA di Aruba a keda kla! Te awe no por a tene kuenta kuné i splika e diferensia? Hende ta haña gana di pensa ku ta pa malu.

Kiermen si Frakshon di PAR bai di akuerdo ku schors e punto aki pa nos por yega na un lei na drechi, no por “gewoon” schors si! Mester bini lihé un trayekto di splikashon di ekspertonan i un splikashon di gobièrnu dirèkt despues di reseso kon ta adaptá e lei pa esaki por ta kla pa trata mas pronto posibel! Paso no por sigui drai rònt. Pa kolmo e lei aki ta un eksigensia pa stòp di kita e 12.5% for di ámtenar. Kiermen mas largu nos keda drai, mas largu ámtenarnan tambe tin ku warda!

Frakshon di PAR ke mira pues konkretamente kon lo sigui atendé ku e proseso di kambio di e lei dirèkt despues di reces, paso òktober aki ta hasi 6 aña ku nos ta hiba e diskushon aki sin por yega na un final.

