Ministerio di Cultura cu video Conscientisacion pa Celebracion San Juan – Dera Gay Shahayra Croes, PR Directie Natuur en Milieu ta haci un apelacion: Ban celebra e dia na un manera responsabel y reduci e impacto cu kimamento tin pa nos naturalesa, medio ambiente y salud.

-Ministerio di Cultura ta gradici Directie Natuur en Milieu (DNM) pa nan contribucion y conseho den e video di conscientisacion pa nos celebra Dia di San Juan na un forma consciente y responsabel.

Den nan presentacion DNM a desea pueblo un Feliz Dia di Dera Gay y tambe kier avisa tur hende pa ban celebra cu amor nos custumber y tradicionnan pero na un manera consciente y cu respet pa nos naturalesa y medio ambiente.

DNM ta avisa pueblo pa pone atencion na e siguiente puntonan ora di celebra y scoge pa kima:

Ta prohibi pa cende candela riba caminda publico. Esaki ta prescribi den articulo 14 di e ordenansa di polis (APV). Banda di esaki, tene consideracion cu bo bisiñanan.

Segun articulo 8 di APV, ta prohibi pa causa molester na bisiña por ehempel door di cende candela y kima.

Pone atencion na unda ta cende candela. Tin tereno di naturalesa cu ta protegi pa ley y ta prohibi pa cende candela. Spaans Lagoen, Parke Nacional Arikok, y nos areanan di parke marino ta algun ehempel. E motibo pa esaki ta cu e candela por causa daño na nos flora y fauna. Pensa riba nos matanan di mangel, parhanan, cangreunan y banana di rif. Banda di e hecho cu e ta causa molester na nos medio ambiente, kimamento tambe ta afecta salud di hende

Den e video Sra. Croes a trece dilanti cu un punto hopi importante cu mester tin bon presente ta e “kico” nos ta kima. Obhetonan cu ta consisti di materialnan no organico, pues materialnan cu no tin di haber cu cosecha, nos no ta kima. E sushi di materialnan sintetico manera plastic y rubber ta emiti componente toxico den aire y ta sofoca nos fauna pensa riba por ehempel bestianan adulto y yiunan den neishi: nan ta haya dificultad pa hala rosea. Tambe, nos flora ta wordo destrui. E calor di e candela ta destrui matanan cu ta den cercania. Mester tene na cuenta cu e candela por bira grandi y dado momento dificil pa controla. Como consecuencia, nos naturalesa incluyendo areanan protegi ta kima. Sin kita afo, kimamento ta causa molester di holo y ta stroba bista.

Un apelacion pa no kima den cercania of den areanan cu tin material explosivo: manera Wela, Mariniers Kazerne, Arugas/Ecogas of tereno di refineria- esaki ta un peliger pa seguridad di hende.

Sra. Croes di DNM ta pidi nos comunidad pa ban celebra e Dia di Dera Gay na un manera responsabel y reduci e impacto cu kimamento tin pa nos naturalesa, medio ambiente y salud. Minister di Cultura un biaha mas ta gradici DNM y ta pidi nos comunidad pa tene bon cuenta cu e consehonan treci padilanti.

