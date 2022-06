Minister Ruisandro Cijntje Mi ta na airport huntu ku e hobennan ku a sali hasi algu positivo pa nan pais i representá Kòrsou di un forma tremendo na Atlanta durante di e weganan di Curacao Night with the Braves.

Komo minister di desaroyo ekonómiko mi ke bisa ku mi ta sostené e hobennan aki i mi ta super orguyoso di nan profilashon durante di e biahe di trabou aki.

Mi ke enkurashá nos hobennan pa bai pa boso soñonan i no matter what sigui pusha dilanti i saka kara di Kòrsou.

Ta lamentabel ku ekspreshon di prensa a para bira bullying. Ta momentu pa media wet wòrdu introdusí.

• Body shaming no ta ok!

• Bullying no ta ok!

Share on: WhatsApp