KOMUNIKADO DI PRENSA 330 /2022

1 yüli 2022

Kumplimentu ku kondishon di pèrmit i orario di sera.

Departamentu di Komunikashon i Prevenshon

KUERPO POLISIAL KÒRSOU SIRBI I PROTEHÁ

Djadumingu dia 3 di yüli ta selebrá e marcha di seú i eksperensia ta mustra ku riba un dia

asina’ki sa tuma lugá iregularidatnan, ku ta stroba òrdu públiko i seguridat.

Pa minimalisá e situashonnan no deseá aki, Kuerpo Polisial i Departamentu di Inspekshon

Ekonómiko di M.E.O., ta pidi propietarionan di establesimentunan di Horeca situá riba e

ruta di seú pa tene kuenta ku lo siguiente.

 No ta permití pa bende bebida den bòter di glas. Esaki ta konta igualmente pa

personanan ku ta disponé di un “standplaatsvergunning’ òf ” un ventvergunning”;

Ta konsehá pa tantu promé, durante i despues di e marcha, bende bebida den kùp

di plèstik of karton of bleki di aluminio;

 Tur establesimentu manera toko, minimarket of supermarket mester ehersé nan

aktividat komersial for di e lokalidat eksistente. No ta permití pa pone tènt ni ningun

otro fasilidat pa sinta i konsumí dilanti di bo lokalidat;

 Tur persona ku tin un “standplaatsvergunning” of un “ventvergunning” mester

mantené nan mes na e kondishonnan stipulá den nan pèrmit.

Tene kuenta ku truk di pan ku orario di anochi no por habri durante di dia.

Ministerio di Inspekshon Ekonómiko di M.E.O. huntu ku Kuerpo Polisial lo kontrolá si tur

doño di pèrmit ta kumpli kabalmente ku e kondishonnan den nan pèrmit i ku tur

propietario di establesimentu ta tene nan mes na e ora di sera.

Si violashon di bo kondishonnan di pèrmit por òf ta kousa peliger of ta forma un molèster

pa òrdu públiko, bo lokalidat por wòrdu será inmediatamente sin previo aviso dor di

M.E.O., ku ta e outoridat kompetente pa hasi esaki.

Gobièrnu no ta para responsabel pa ningun daño ku e doño di pèrmit sufri dor di sera e

negoshi a konsekuensia di strobamentu di òrdu públiko òf pa evitá peliger.