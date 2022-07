Comision di Recuperacion Economico a cuminsa traha. Minister Geoffrey Wever cu iniciativa pa bin cu pakete di incentiva fiscal y economico

Minister di Asuntonan Economico, Comunicacion y Desaroyo Sostenibel, Mr. Geoffrey Wever a institui e Comision Recuperacion Economico (Commissie Economisch Herstel) cu a inicia su promer reunion. E meta di e comision aki ta pa “brainstorm” riba ideanan concreto di incentiva fiscal y economico pa asina stimula inversion nobo y stimula crecemento economico pa Aruba.

“DEZHI a prepara un documento cu varios idea con pa stimula economia y pa haya input di sector comercial cu conoce nos economia y con nos business community ta opera, a institui e Comision Recuperacion Economico, pa asina hunto produci un pakete di incentiva cu ta conta cu aprobacion y participacion di ful sector comercial. Mi a invita pa participa den e Comision Recuperacion Economico: 5 fiscalista, un abogado, un accountant, Freezone Aruba NV, ATIA, AHATA, KvK, CUA y SNBA. Mi mes tambe lo participa den tur e reunionan di e comision aki, hunto cu representantenan di Departamento di Asunto Economico” – Minister Geoffrey Wever.

Stimula no solamente foreign direct investment, pero tambe inversion local ta e meta. Minister Wever ta contento cu e prome session cu tawata hopi fructifero y ta premira algun siman di intercambio di idea nos dilanti, asina tambe mustrando e compromiso di tur e gremionan y demas stakeholders pa hunto cu Gobiero di Aruba traha riba e recuperacion economico di nos Pais.

E economia di Aruba ta recuperando na un forma stabiel segun e economic outlook di Departamento di Asunto Economico, Comercio y Industria, cu ta premira cu na fin di 2022 Aruba su Gross Domestic Product (Bruto Binnenlands Product) lo ta na 96.5% nominal, esta Afl. 5.904 miyon, compara cu 2019, cu tabata Afl. 6.118 miyon. Segun e economic outlook di Departamento di Asunto Economico, Comercio y Industria ta premira cu Aruba su Gross Domestic Product (Bruto Binnenlands Product) na 2023 lo ta na 99.7% nominal, esta Afl. 6.101 miyon, compara cu 2019, esta Afl. 6.118 miyon. Na mes momento tin señalnan alarmante cu por afecta Aruba su cifranan aki. Situacion externo, manera contratiempo di logistica, presion riba prijs di comestibles, y desaroyo den e mundo petrolero lo tin inflacion como resultado. Pa es motibo aki Minister Wever a institui e Comision Recuperacion Economico pa por trata na crea forma di stimula mas inversion y crecemento economico.

Minister Wever: de Commissie Economisch Herstel is gestart met hun werkzaamheden.

Een initiatief om een pakket van fiscale en economische stimuleringsmaatregelen te introduceren

De Minister van Economische Zaken, Communicatie en Duurzame Ontwikkeling, mr. Geoffrey Wever, heeft de Commissie Economisch Herstel ingesteld. Afgelopen dinsdag is de commissie met hun werkzaamheden gestart tijdens hun eerste vergadering. Het doel van deze commissie is om te brainstormen over concrete ideeën betreffende fiscale en economische stimuleringsmaatregelen om nieuwe investeringen en economische groei voor Aruba te stimuleren.

Minister Wever: “De Directie Economische Zaken, Handel en Industrie (DEACI) heeft een document ontwikkeld met diverse voorstellen om de economie te stimuleren en om input te ontvangen van de commerciële sector die onze economie kennen en weten hoe de business community opereert. De Commissie Economisch Herstel is ingesteld om gezamenlijk een pakket van stimuleringsmaatregelen op te stellen met participatie en draagvlak van de commerciële sector. Om deel te nemen aan de Commissie Economisch Herstel, heb ik de volgende deelnemers uitgenodigd: 5 fiscalisten, een advocaat, een accountant, Freezone Aruba N.V., Aruba Trade and Industry Association (ATIA), Aruba Hotel and Tourism Association (AHATA), Kamer van Koophandel (KvK), Comerciantenan Uni Aruba (CUA) en San Nicolas Business Association (SNBA). Ik neem zelf deel aan de vergaderingen van deze commissie, samen met vertegenwoordigers van DEACI.”

Het doel is niet alleen foreign direct investments te stimuleren, maar ook lokale investeringen. Minister Wever is blij met de eerste sessie, welke heel vruchtbaar was, en kijkt uit naar opkomende weken van uitwisseling van ideeën; op die manier wordt blijk gegeven van de betrokkenheid van de commerciële sector en overige stakeholders om samen met de Arubaanse overheid te werken aan het economisch herstel van Aruba.

Volgens de Economic Outlook van DEACI, herstelt de economie van Aruba op stabiele wijze; geprojecteerd wordt dat eind 2022 het Nominaal Bruto Binnenlands Product (BBP)/ Nominal Gross Domestic Product (GDP) gelijk is aan 96.5% van dat van het jaar 2019, dus Afl. 5.904 miljoen in 2022 vergeleken met Af. 6.118 miljoen in 2019. Volgens de Economic Outlook van DEACI wordt geprojecteerd dat het Nominaal Arubaanse BBP/ Nominal GDP in 2023, gelijk is aan 99.7% van dat van het jaar 2019, dus Afl. 6.101 miljoen in 2023 vergeleken met Afl. 6.118 miljoen in 2019. Tegelijkertijd zijn er zorgwekkende signalen die deze cijfers kunnen beïnvloeden. Externe omstandigheden, zoals logistieke tegenslagen, druk op de prijs van levensmiddelen en ontwikkeling in aardolieprijzen, zullen inflatie als resultaat hebben. Hierdoor heeft Minister Wever de Commissie Economisch Herstel ingesteld, om op die manier meer investeringen en economische groei te stimuleren.